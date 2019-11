Consigne sur les bouteilles en plastique : le gouvernement repousse l'échéance à 2023

Refusé par le Sénat fin septembre, le dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique est le point sensible du projet de loi anti-gaspillage attendu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à partir du 9 décembre.Dans l'immédiat, le gouvernement temporise en proposant des « expérimentations » dans les territoires « volontaires ». Dans un communiqué commun, la ministre de la Transition écologique Élisabeth Borne et sa secrétaire d'Etat Brune Poirson proposent une « mise en place de la consigne mixte pour recyclage et réemploi [...] au terme d'un bilan d'étape de l'extension des consignes de tri (instructions pour le tri sélectif, NDLR) qui sera réalisé en 2023 ».« Dans l'intervalle », l'exécutif évoque « le lancement des expérimentations de consigne sur les territoires volontaires (notamment en outre-mer) ». Le gouvernement confirme aussi son objectif de réduction des plastiques à usage unique ainsi que les objectifs européens de 77 % de collecte pour recyclage des bouteilles en plastique en 2025 et 90 % en 2029.Brune Poirson espérait une mise en place en 2022Dans un quasi-consensus, les sénateurs avaient limité la consigne pour recyclage au réemploi et à la réutilisation, après des débats parfois tendus avec Brune Poirson, qui espérait sa mise en place en 2022. Ils avaient évoqué des motifs « écologiques », critiquant notamment le « lobbying » de grandes entreprises favorables à la consigne comme Coca Cola.Les élus, appuyés par la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), craignaient aussi un impact financier négatif pour leurs collectivités, qui vendent leurs déchets à des entreprises spécialisées. LIRE AUSSI > Recyclage : des bouteilles en plastique pour recharger les cartes de métro à IstanbulDe l'autre côté, des ONG environnementales et des militants écolos ont pris position en faveur de la consigne. L'ex-ministre Nicolas Hulot ...