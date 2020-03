Consentement sexuel : une enquête illustre les pressions auxquelles sont soumises les femmes

Selon une enquête du collectif #NousToutes, 9 femmes interrogées sur dix ont déjà subi des pressions pour avoir un rapport sexuel. Plus d'une répondante sur deux déclarent "avoir fait l'expérience avec un ou plusieurs partenaires d'un rapport sexuel avec pénétration non consenti".

Des dossiers d'agressions sexuelles au tribunal de Paris. ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Le collectif #NousToutes a dévoilé mardi 3 mars les résultats d'un appel à témoignages* sur le consentement auquel près de 100.000 femmes ont participé, dont 75% âgés de moins de 35 ans. Neuf femmes sur dix ayant répondu au questionnaire "déclarent avoir fait l'expérience d'une pression pour avoir un rapport sexuel". "Dans 88% des cas, c'est arrivé plusieurs fois", indique le communiqué de presse du mouvement. "C'est un chiffre impressionnant mais il a peu étonné parmi les militantes, c'est la réalité", a commenté sur franceinfo la militante féministe Caroline De Haas qui appartient au collectif.

Selon cette enquête, qui n'a pas la représentativité d'un sondage, de nombreuses femmes sont confrontées à des violences dès leur entrée dans la sexualité . Ainsi, une femme sur six témoigne d'un premier rapport sexuel non consenti. "Pour 36% (de ces femmes), ce rapport a eu lieu avant leurs 15 ans", note #NousToutes.

Autre chiffre très marquant de cette enquête, 53,2% des répondantes déclarent "avoir fait l'expérience avec un ou plusieurs partenaires d'un rapport sexuel avec pénétration non consenti", c'est-à-dire d'un viol selon la définition du Code pénal. Pour Caroline De Haas, "c'est le chiffre qui montre à quel point on a un problème grave". Deux femmes sur trois (67,5%) ayant répondu au questionnaire déclarent également avoir fait l'expérience avec un ou plusieurs partenaires d'actes sexuels non consentis, avec ou sans pénétration, des faits pouvant être qualifiés soit de viol soit d'agression sexuelle. Pour 64,8% d'entre elles, c'est arrivé plusieurs fois au cours de leur vie, relève #NousToutes.

Des mesures demandées au gouvernement

Selon cette enquête, 74,6% des répondantes ont déjà demandé à arrêter un rapport sexuel en cours. Pour 38,2% de ces répondantes, il est arrivé que le rapport se poursuive malgré leur demande. Près d' une répondante sur deux (49,1%) déclarent avoir déjà entendu des remarques dévalorisantes si elles exprimaient ne pas avoir envie de rapports sexuels , selon le collectif qui cite notamment pour exemple "frigide", "coincée", "pas normale", "chiante". Dernier chiffre mis en avant par le collectif, plus de 80% des femmes interrogées rapportent "des faits de violences psychologiques, physiques ou sexuelles au cours de rapports sexuels avec un ou plusieurs partenaires".

Face à l'ampleur des témoignages reçus, le collectif #NousToutes demande au gouvernement de lancer une enquête représentative "pour mesurer à quel point c'est un problème". Le mouvement demande également la création d'un "module obligatoire dans la scolarité sur la question du respect et sur la prévention des violences sexistes et sexuelles" et l'instauration d'un seuil d'âge de non-consentement pour les enfants.

*Appel à témoignages réalisé entre le 6 et le 17 février 2020. Plus de 100 000 personnes ont répondu au questionnaire diffusé sur les réseaux sociaux, dont 96 600 femmes âgées de 15 à 75 ans. 75% des répondantes ont moins de 35 ans, 42% ont moins de 25 ans. Cette enquête n'a pas valeur de sondage.