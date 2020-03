Consentement et rapport sexuel : 90 % de femmes disent être sous pression

Depuis #BalanceTonPorc et #MeToo, la notion de consentement dans les rapports sexuels revient souvent sur le devant de la scène. Avec, souvent, des femmes dont le sentiment reste que leur consentement n'est pas toujours considéré, pris en compte. Une récente « étude » menée par le collectif féministe #NousToutes vient renforcer ce sentiment. Le mouvement publie mardi les résultats de ce très vaste appel à témoignages sur le consentement, auquel ont participé plus de 100 000 personnes, dont 96 000 femmes, entre le 6 et le 17 février dernier, et qui a été diffusé sur les réseaux sociaux.Lire aussi Violences faites aux femmes : « Notre justice est encore trop patriarcale »Comme le relaie France Info, ce sont les résultats des 96 000 femmes qui ont été analysés. Conclusion : neuf femmes sur dix qui ont participé à cet appel ont déclaré « avoir fait l'expérience d'une pression pour avoir un rapport sexuel ». Selon #NousToutes, « dans 88 % des cas, c'est arrivé plusieurs fois ». Selon la militante Caroline de Haas, ce chiffre est « impressionnant », mais au final pas très étonnant pour le collectif. « C'est la réalité [?] Cette enquête montre à quel point ce sujet est un sujet majeur pour les femmes », dit-elle. Et cette « méconnaissance », cette « pression » arrive très tôt, dès le début de la sexualité de nombreuses femmes.Un problème d'éducation de la sociétéAinsi, selon l'appel à...