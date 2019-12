Présenté mardi 4 décembre, le rapport des tiers de confiance chargés par la ministre des sports de trouver une issue à la crise des CTS plaide pour une diminution du nombre d'agents publics mis à la disposition des fédérations.

Roxana Maracineanu avait, en mai, décidé de siffler un temps mort, promettant une large période de concertation et de réflexion. Six mois plus tard, les « deux tiers de confiance » chargés par la ministre des sports de trouver une issue à la crise des conseillers techniques sportifs (CTS) - ces agents de l'Etat mis à la disposition des fédérations sportives - ont remis, mercredi 4 décembre, leur rapport, présenté également à un comité de pilotage composé d'acteurs du sport français.

Dans ce rapport, l'ex-gymnaste Yann Cucherat - lui-même CTS - et le magistrat à la Cour des comptes Alain Resplandy-Bernard font en préalable de leurs préconisations un certain nombre de recommandations : besoin d'une clarification managériale des cadres « en confiant le pouvoir hiérarchique aux directeurs techniques nationaux », nécessité de mettre fin à la grande disparité dans la répartition des CTS entre les fédérations, ou encore « amélioration de la formation continue des cadres du mouvement sportif français par la création d'une école des cadres ».

Piliers du modèle sportif français, les quelque 1 600 conseillers techniques sportifs (qui coûtent à l'Etat 120 millions d'euros par an) assurent les missions de directeur technique national (DTN), d'entraîneur national ou encore de conseiller technique national ou régional, chargés notamment du développement de la pratique sportive, du sport de haut niveau et de la formation des cadres.

Au printemps, le monde sportif s'était fortement mobilisé contre le projet gouvernemental, porté par la ministre des sports, de confier la gestion de ces agents de l'Etat aux fédérations, pour respecter l'objectif de Matignon de supprimer « 1 600 postes au cours de la période 2018-2022 ». Certaines fédérations - les moins dotées, celles dont les budgets ne dépassent pas les 10 millions d'euros - craignaient de leur côté que la compensation financière de l'Etat soit temporaire.

