Conseil national de la refondation: le RN confirme confirme son refus de participer

Après les parlementaires LR, c'est au tour du Rassemblement national, par la voix de sa porte-parole Laure Lavalette, de confirmer son refus de participer au Conseil national de la refondation qui sera installé en septembre.

"On ne participera pas, c'est une escroquerie, c'est encore un machin de plus, un bidule de plus en France", a assuré vendredi sur Franceinfo la députée du Var, qui était interrogée sur la volonté du RN de se montrer "constructif" sur ce plan-là aussi, après son vote en faveur du projet de loi sur le pouvoir d'achat.

"Qu'est-ce que c'est que cet élément de com d'Emmanuel Macron? C'est assez à son image, ça ressemble un peu au grand débat quand il avait fait son Tour de France, voilà un machin de plus, on aura sûrement un petit teaser style Netflix pour nous amener ce CNR", a-t-elle raillé.

"Il y a des institutions, nous venons d'être élus, il y a 577 députés qui sont là pour faire leur boulot", a-t-elle ajouté.

Marine Le Pen avait déjà indiqué en juin à Agde (Hérault), qu'elle n'entendait pas participer au CNR.

"Je ne participerai pas à quelque structure que ce soit qui vise à retirer du pouvoir à l'Assemblée nationale, qui est la représentation du peuple français", avait déclaré la finaliste de la présidentielle.

Le porte-parole du gouvernement et ministre délégué chargé du Renouveau démocratique, Olivier Véran, a annoncé jeudi que le CNR serait installé "au cours la deuxième semaine de septembre", en plusieurs réunions.

Cette nouvelle structure doit permettre de "partager les diagnostics à l'échelle de la Nation sur des grands enjeux, notamment les enjeux prioritaires pour le président de la République et pour Élisabeth Borne la Première ministre, le chantier de la santé, le chantier de l'éducation, le chantier de la perte d'autonomie", a dit le ministre.

Concernant sa composition, le CNR "va associer les responsables des partis politiques, les responsables des groupes parlementaires, des représentants d'associations d'élus des territoires, des représentants des corps intermédiaires, les syndicats en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental".

"Je ne comprends pas la politique de la chaise vide en la matière et je suis sûr que c'est quelque chose qui peut se corriger", a répondu M. Véran à propos du refus annoncé des groupes LR au Sénat et à l'Assemblée nationale de participer au CNR.