Conseil français du culte musulman : Mohammed Moussaoui redevient président

Il était finalement le seul candidat en lice. Mohammed Moussaoui, président de l'Union des mosquées de France (UMF, proche du Maroc), a repris ce dimanche la tête du Conseil français du culte musulman (CFCM), après deux premiers mandats de 2008 à 2013. Ce Franco-marocain de 55 ans a été élu avec 60 voix « pour » et 7 abstentions. Il était sans rival, après le retrait samedi de la candidature de Chems-Eddine Hafiz, tout juste élu nouveau recteur de la Grande Mosquée de Paris (GMP, proche de l'Algérie) et qui avait appelé à le soutenir.Ce fils d'instituteur, né en 1964 à Figuig, dans l'Est du pays, a quitté le Maroc à l'âge de 22 ans pour Montpellier, où il a passé l'agrégation en mathématiques, avant de devenir maître de conférences à l'Université d'Avignon. Naturalisé en 2008, il a suivi une formation théologique dans les écoles traditionnelles de la région Est du Maroc, essentiellement dans la ville d'Oujda. En France, il a assuré les prêches du vendredi dans plusieurs mosquées, entre autres à Montpellier puis Avignon.Le RMF, proche du Maroc, a boycotté le scrutinA noter que les délégués d'une fédération, le RMF (proche du Maroc) n'ont pas pris part à ce vote. Les deux vice-présidents sont donc Chems-Eddine Hafiz et Ibrahim Alci (fédération CCMTF, proche de la Turquie). Ces derniers seront respectivement présidents en 2022 et en 2024. « Il y avait une bonne volonté de toutes les composantes de partir sur une liste commune et consensuelle (...) Cela a permis une composition du bureau qui j'espère va pouvoir affronter les défis qui sont les nôtres », a déclaré le nouveau président à la presse.Le CFCM a été créé en 2003 par le gouvernement pour être l'interlocuteur des pouvoirs publics pour toutes les questions liées à l'islam. La communauté musulmane de France est estimée entre 5 à 6 millions de personnes, mais loin d'être tous pratiquantes. Cette instance regroupe des fédérations de ...