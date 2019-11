Conseil de défense écologique : Emmanuel Macron se remet au vert

Conseil de défense écologique, saison 1, acte III ! Ce jeudi, à 15 heures au palais de l'Elysée, Emmanuel Macron, à peine revenu de son déplacement en Chine, présidera pour la troisième fois depuis mai cette fameuse instance interministérielle née à la suite du Grand débat national pour répondre aux attentes des Français en matière d'environnement. Les deux premières réunions avaient accouché d'annonces fortes. D'abord l'abandon du projet de mine de la montagne d'or en Guyane. Puis la mise en place d'une éco-contribution pour les transporteurs aériens lors du second round, le 7 juillet dernier. Qu'en sera-t-il pour ce prochain conseil ?Pas d'annonces spectaculaires, a priori. Mais un gros volet sur la biodiversité. « Un thème majeur car 2020 sera une année charnière en la matière », rappelle l'entourage d'Élisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, qui détaille le calendrier : la création en janvier de l'Office français pour la biodiversité, suivie de l'organisation, en juin à Marseille, du congrès de l'Union internationale pour la conservation de la Nature (UICN). Elle servira de préambule à la conférence mondiale sur la biodiversité prévue en Chine fin 2020.Rien de neuf à l'ordre du jour de cette réunionCe jeudi, selon nos informations, la lutte contre l'artificialisation des sols, avec des projets de « renaturation » des friches industrielles, sera à l'ordre du jour. Il sera aussi question du onzième Parc National français annoncé à la frontière entre les forêts de Champagne et Bourgogne. Surfant sur son engagement d'avoir en France 30 % d'espaces protégés en mer et sur terre, Macron pourrait également s'engager à créer des réserves au sein d'espaces forestiers uniques au monde. LIRE AUSSI > Macron et l'écologie, c'est quoi le souci ?Bref, rien de vraiment neuf puisqu'il s'agit de sujets déjà dans les cartons depuis plusieurs mois. « ...