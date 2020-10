Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Conmebol : le Brésil et la Colombie déroulent Reuters • 10/10/2020 à 12:21









Conmebol : le Brésil et la Colombie déroulent par Adonis Vesin (iDalgo) Le Brésil et l'Argentine ont répondu cette nuit à l'Argentine et l'Uruguay. La Seleçao de Neymar, auteur de deux passes décisives, a disposé de la Bolivie 5-0. Le "Red" Roberto Firmino a signé un doublé (30e, 49e), le Parisien Marquinhos a ouvert le score (16e) puis le Barcelonais Coutinho (73e) et un contre-son-camp de Carrasco (66e) ont permis au Brésil de prendre la tête de la poule de qualification de l'Amérique du Sud à la coupe du monde 2022. Son dauphin, la Colombie, a passé un 3-0 au Venezuela. Les deux buteurs évoluent à l'Atalanta Bergame : Luis Muriel (26e, 45e+3) et Duvan Zapata (16e). Le défenseur colombien Santiago Arias, prêté par l'Atletico au Bayer Leverkusen, est sorti gravement blessé à la jambe gauche, avec un pied à l'angle peu naturel...

