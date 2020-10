Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Conmebol : l'Argentine sans saveur, l'Uruguay dans la polémique Reuters • 09/10/2020 à 11:44









Conmebol : l'Argentine sans saveur, l'Uruguay dans la polémique par Adonis Vesin (iDalgo) L'Argentine n'a pas convaincu. Pour son premier match de qualification à la Coupe du monde 2022, la bande de Lionel Messi, buteur sur penalty à la 13e minute, s'est imposée 1-0 contre l'Équateur. L'ancien Monégasque Lucas Ocampos avait provoqué la faute de Pervis Estupinan dans la surface. L'Uruguay a disposé du Chili 2-1. Luis Suarez (39e) a ouvert le score sur un penalty controversé. Alexis Sanchez a égalisé (1-1, 54e) mais Gomez a offert la victoire à l'Uruguay en fin de rencontre (90e+3). Surtout, deux penalties en faveur des Chiliens auraient dû être sifflés. Le Paraguay et le Pérou ont fait match nul 2-2. Angel Romero (67e, 81e) et Andre Carillo (52e, 85e) se sont répondu.

