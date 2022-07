Conjoncture: les PME résistent mais un ralentissement se profile (enquête)

L'activité des TPE et PME devrait rester orientée à la hausse en 2022 tout en ralentissant, dans un contexte de tensions accrues sur les approvisionnements et de hausse des coûts, selon une enquête publiée mercredi par Bpifrance.

Les trois quart (74%) des entreprises déclarent faire face à difficultés d'approvisionnement, contre un peu moins des deux tiers (65%) en novembre dernier, selon un échantillon de 5.093 réponses reçues entre 12 mai et le 13 juin par la banque publique.

Cette part a légèrement diminué dans l'industrie mais elle a fortement augmenté dans la construction et le commerce, les deux secteurs qui apparaissent fragilisés dans cette enquête.

La trésorerie des entreprises reste à un niveau confortable mais se dégrade: les chefs d'entreprise anticipent une poursuite de la tendance au cours du second semestre, les PME puisant de plus en plus dans leurs réserves financières constituées grâce aux prêts garantis par l'État (PGE).

Pour la première fois dans cette enquête semestrielle, une majorité de TPE-PME ayant souscrit un PGE déclare ainsi en avoir consommé la majorité, dont 35% la quasi-totalité.

Avec l'inflation "on a un effet de tassement de marge avec des doutes sur la capacité de répercuter les hausses des achats", a expliqué à l'AFP Philippe Mutricy, le directeur des études de Bpifrance.

Dans ce contexte plus difficile, "la dynamique d'investissement des TPE-PME se tasserait", selon l'enquête, alors que les conditions de financement, qui étaient très favorables, commencent à se durcir.

Le coût du crédit devient ainsi un obstacle important ou insurmontable pour 19% des entreprises, contre seulement 11% il y a six mois.

Le premier obstacle pour investir reste toutefois le niveau insuffisant de la demande (48%), devant la rentabilité (38%), la concurrence (30%) et l'endettement (24%).

Malgré la conjoncture moins favorable, les embauches sont attendues en légère accélération cette année, les opinions des chefs d'entreprise sur ce point étant les plus optimistes depuis 2001, tandis qu'ils sont 84% à déclarer avoir des difficultés à embaucher.

Pour 2023, les dirigeants anticipent un nouveau ralentissement, même s'ils restent encore plus nombreux à anticiper une croissance de leur activité plutôt qu'une contraction, à l'exception du secteur de la construction, particulièrement touché par l'envolée du coût des matières premières.

"Pour 2023, les chefs d'entreprise s'attendent à une activité légèrement en-dessous de la moyenne des 20 dernières années", résume Philippe Mutricy.