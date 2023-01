Congrès PS: Hélène Geoffroy veut suspendre la participation du PS à la Nupes si elle gagne

La maire de Vaulx-en-Velin et candidate à la présidence du PS Hélène Geoffroy à Paris, le 5 janvier 2023 ( AFP / Martin BUREAU )

La maire de Vaulx-en-Velin (métropole de Lyon), Hélène Geoffroy, candidate au poste de Premier secrétaire du Parti socialiste, estime que le PS se verra dissous dans La France insoumise en cas de victoire d'Olivier Faure, et promet de suspendre la participation du parti à la Nupes si elle gagne.

Q : Quel bilan faites-vous du mandat d'Olivier Faure?

R : Je l'ai dit dès le Congrès de Villeurbanne, il y a deux ans, Olivier Faure a été le Premier secrétaire de l'effacement du Parti socialiste, par un manque de travail et d'incarnation de nos idées.

Nous n'avons pas de projet, et ça s'est vu à l'élection présidentielle, nous n'étions pas prêts. Olivier Faure porte la responsabilité de nos 1,74%. Depuis le quinquennat de François Hollande, nous n'avons pas travaillé sur ce qui nous a fracturé pendant le quinquennat et sur les sujets qui préoccupent les Français.

Aux législatives, il y a eu une inféodation à LFI (avec la Nupes, NDLR), qui se traduit notamment dans le nombre de députés femmes, moins important que dans les mandats précédents. Nous avons reculé sur nos principes.

Nous nous sommes dissous dans le bruit et la fureur de LFI (...). A l'Assemblée nationale, nous avons laissé Mélenchon théoriser l'apport des voix du RN pour faire tomber le gouvernement. Nous avons été dans cette confusion. Les Français ne savent plus ce que sont les socialistes.

Et en nous accolant à la gauche de protestation que porte Mélenchon, nous renonçons à arriver un jour aux responsabilités (...) Si Olivier Faure gagne, le PS disparaitra dans LFI.

Q: Si vous êtes élue à la tête du PS, quelles sont les principales mesures que vous mettrez en place?

R: Évidemment, nous suspendrons notre participation à la Nupes. Mais au-delà, je souhaite opérer un triple rassemblement, qui nous permettra de travailler sur le fond. D'abord, un rassemblement des socialistes. Il y a plus de socialistes en dehors du PS que dans le parti, et les électeurs classiques du PS votent aujourd'hui LFI, LREM ou EELV. De plus, nous avons nos 79 camarades suspendus par la direction nationale (les "dissidents" de la Nupes aux législatives, Ndlr).

Le deuxième rassemblement consiste à s'adresser à toutes les catégories de Français. Aujourd'hui nous ne parlons plus qu'aux plus aisés, mais peu aux catégories populaires et aux milieux ruraux. L'enjeu c'est ce que j'ai appelé le "Front de classe", en reprenant une formule de François Mitterrand: comment on refait une alliance des classes populaires, moyennes et plus favorisées autour d'un projet de société.

Hélène Geoffroy à l'issue d'une réunion du Conseil national du PS à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, le 5 mai 2022 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Dans notre texte d'orientation, nous avons décliné les sujets qui ont pu cliver à gauche, qui préoccupent les Français, et sur lesquels nous devons apporter des réponses: le sujet de l'école, -il faut retravailler la façon dont le système éducatif fonctionne-, la question du travail, la transition écologique, qui ne s'adresse aujourd'hui qu'aux gens qui vont bien. Il y a aussi les questions de sécurité, d'immigration et d'Europe.

Le troisième rassemblement, c'est faire l'union de la gauche mais autour d'un Contrat de projet. Aujourd'hui, on n'est pas dans l'union de la gauche, on est en train de suivre une dérive qui par certains aspects est populiste. Ce n'est pas la gauche.

Q: Qu'est-ce qui vous distingue du troisième candidat, Nicolas Mayer-Rossignol?

R: Ca fait deux ans que je dis que nous ne travaillons pas, que nous sommes dans une impasse (...) Je me réjouis que des militants qui étaient proches d'Olivier Faure, comme Nicolas Mayer-Rossignol, fassent la même analyse sur le bilan.

Maintenant, il faut aussi clarifier la question de la Nupes: le sujet c'est pas +est-ce qu'on est pour ou contre l'union de la gauche?+, la question est de savoir si la stratégie d'Olivier Faure permet, comme il le dit, de lancer le PS vers des cieux plus favorables, ou si comme je le dis, elle entraine sa disparition. Je dis qu'il faut mettre un coup d'arrêt à cette stratégie. Je suis la candidate de la constance et de la clarté, j'ai voté contre l'accord Nupes, ce qui n'est pas le cas de "la Troisième voie" de Nicolas Mayer-Rossignol.