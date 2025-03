Congrès: Hollande pense que le PS adoptera la ligne qu'il souhaite

François Hollande à l'Assemblée nationale, le 11 février 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

François Hollande, qui réclame un programme porté par un candidat socialiste ou social-démocrate à la présidentielle, pense que le PS adoptera cette ligne lors du prochain congrès du PS, a-t-il affirmé dimanche dans le grand Jury RTL/M6/Le Figaro/Public Sénat.

L'ex-président a affirmé qu'il ne soutenait "personne" dans la bataille du congrès, et qu'il "ne prendrait pas position", avant de préciser qu'il attendait "de voir quels sont les protagonistes".

Pour l'instant, outre le premier secrétaire sortant Olivier Faure, qui se représente, son opposant le maire de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol a indiqué qu'il était également candidat. La maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy n'exclut pas de l'être non plus. Et le patron des députés socialistes Boris Vallaud devrait se décider dans les prochains jours.

"Ce que j'attends du congrès, c'est qu'il prenne, pour le Parti socialiste, la dimension du changement du monde dans lequel nous sommes entrés", a expliqué François Hollande, qui estime qu'"on ne peut pas avoir le même programme aujourd'hui, et a fortiori demain que celui qu'on a présenté hier".

"Deuxièmement, le Parti socialiste doit s'affirmer de manière autonome au sein de la gauche pour mieux la rassembler", a-t-il exigé. Enfin, "il faut qu'il y ait, et c'est pour moi l'essentiel, un programme qui puisse être porté par un candidat socialiste ou social-démocrate", a-t-il affirmé.

Si la ligne qui l'emporte n'est pas la sienne, il ne quittera pas le PS, a-t-il prévenu. "Mais je pense que le Parti socialiste adoptera la ligne que je souhaite", a-t-il assuré.

Interrogé sur le leader de Place publique, Raphael Glucksmann, qui organise son congrès dimanche prochain, François Hollande a indiqué qu'il suivrait "avec attention parce que je pense que le parti de Raphaël Glucksmann et le Parti socialiste ont à travailler ensemble".

"Ça aurait été même mieux que finalement ce soient les mêmes partis, peut-être que demain ça sera le même", a-t-il conclu.