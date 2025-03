Congrès du PS: la patronne des Écologistes Marine Tondelier souhaite qu'"Olivier Faure gagne"

La secrétaire nationale du parti Les Ecologistes, Marine Tondelier, à Paris le 6 novembre 2024 ( AFP / JOEL SAGET )

La patronne des Écologistes Marine Tondelier a déclaré vendredi souhaiter que le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure "gagne" le prochain congrès du PS, prévu du 13 au 15 juin.

Interrogée pour savoir ce qu'elle attendait du congrès du PS, Marine Tondelier a répondu : "qu'Olivier Faure gagne", lors d'une conférence de presse pour présenter les candidats de son courant au futur congrès des Écologistes, prévu en avril prochain.

"On s’est toujours fait confiance humainement et politiquement, même quand on n'était pas d’accord. Chacun d’entre nous a fait ce qu’il a dit et a dit ce qu’il a fait. C’est quand même une valeur assez rare en politique", a-t-elle souligné à propos de sa relation avec le patron des socialistes.

La secrétaire nationale a par ailleurs justifié la décision de son courant de ne pas présenter la candidature du maire de Grenoble Éric Piolle au poste de porte-parole, lui préférant Guillaume Hédouin, conseiller régional de Normandie, avec un profil issu de la ruralité.

Éric Piolle s'est plaint d'avoir été évincé des espaces de discussions internes, accusant Marine Tondelier de vouloir "éjecter ceux qui porteraient des nuances sur la stratégie".

"Éric est un porte-parole naturel de ce parti. Mais (...) il a accès à beaucoup de médias, il doit respecter les statuts comme les autres, sa candidature ne les respecte pas", a expliqué Marine Tondelier.

Elle dit avoir regretté ses prises de position dans la presse. "Quand on utilise à mon encontre le mot +bétonner+, je trouve que ce n’est pas anodin. Quand on dit que +je verrouille+, ça ne va pas. Et quand j’entends (dire) +je suis le seul qui a l’expérience de tout ça+, ça me dérange (...) Mais ça n’empêche pas Éric d’être un porte-parole naturel du parti, il est des nôtres", a-t-elle conclu.

Secrétaire nationale des Écologistes depuis 2022, Mme Tondelier remet son mandat en jeu en avril. Trois autres écologistes, l'ex-eurodéputée Karima Delli, l'élue bordelaise Harmonie Lecerf et le maire-adjoint de Paris Florentin Letissier ont annoncé vouloir l'affronter.

Marine Tondelier a déjà le soutien de 1.750 personnalités, dont les ex-candidats écologistes à la présidentielle Yannick Jadot, Eva Joly et Noël Mamère, et de nombreux maires écologistes.