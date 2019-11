Congrès d'EELV : Yannick Jadot saura-t-il faire mûrir les Verts?

Pour les Verts, c'est le congrès de tous les possibles. Celui de la chance historique ou de l'occasion ratée. Ce moment clé dans la vie d'un parti politique se déroulera chez les écologistes en deux temps. Samedi, des élections décentralisées auront lieu dans toute la France et le 30 novembre, une nouvelle équipe dirigeante sera élue autour de la synthèse la plus large possible.Même s'il n'est pas candidat à la tête du parti, Yannick Jadot sera au cœur de ce congrès, avec la résolution qu'il soutient, « Le Temps de l'écologie », portée par Eva Sas, comme baromètre de son audience. « Yannick Jadot ne manque pas de charisme et il a la légitimité d'un militant écologiste qu'il s'est forgée pendant des années à Greenpeace », estime Matthieu Orphelin. Pour le député, ex-Marcheur et ancien bras droit de Nicolas Hulot, « c'est le moment pour que la ligne Jadot, une écologie de gouvernement, soit validée. »Vers un remède contre la «maladie infantile» des Verts ?Or même si ce congrès est présenté comme celui de « l'apaisement », les Verts restent marqués par une acné juvénile dont ils ont décidément beaucoup de mal à se débarrasser : des divisions internes qui jusqu'à présent les ont empêchés d'accéder à la magistrature suprême. Et malgré la dynamique des Européennes, malgré l'ambition de conquérir des villes et des grandes comme la capitale, malgré ses ambitions élyséennes à peine camouflées, Jadot n'a pas encore trouvé le remède à cette « maladie infantile » de l'écologie.Outre celle de Jadot, trois autres motions seront ainsi en compétition dont deux à la gauche des Verts, « Le souffle de l'écologie », d'Alain Coulombel, « Démocratie Écolo », de Philippe Stanisière et « Grandir ensemble, l'écologie au pouvoir », incarnée par Julien Bayou, porte-parole d'EELV. Cette motion qui, certes, revendique la ligne Jadot tout en voulant la « renforcer » ...