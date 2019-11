Congrès d'EELV : les militants confortent la direction sortante et adressent un avertissement à Yannick Jadot

La motion de Julien Bayou recueillerait environ 44 % des voix. Celle qui avait la préférence de Yannick Jadot est distancée.

C'est à la fois une réaffirmation et un avertissement. Les militants d'Europe Ecologie-Les Verts devaient désigner, samedi 16 novembre, les 400 délégués qui les représenteront lors du congrès du 30 novembre, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Ces délégués sont issus des quatre textes soumis au vote : celui de la direction sortante, « L'Ecologie au pouvoir, grandir ensemble pour gagner enfin », porté notamment par les porte-parole Julien Bayou et Sandra Regol ; la motion de l'ancienne députée de l'Essonne Eva Sas, « Le Temps de l'écologie » ; et deux contributions plus marquées à gauche, « Le Souffle de l'écologie » du secrétaire national adjoint Alain Coulombel et « Démocratie écolo » de Philippe Stanisière et Christine Juste.

Selon les estimations des différentes motions, le rapport de force interne se cristallise autour de ces résultats non définitifs samedi soir : le texte de Julien Bayou arrive largement en tête avec un score aux alentours de 44 % des suffrages. Suivent ceux d'Eva Sas (environ 27 %) et d'Alain Coulombel (22 %). Celui de M. Stanisière et Mme Juste récolte, quant à lui, 7 %.

Le résultat est clair : les Verts ont donc voulu reconduire l'équipe de David Cormand qui passe la main lors de ce congrès. Avec ce score, Julien Bayou revendique logiquement la place de secrétaire national. « C'est le choix clair des adhérents, on va proposer cette logique, déclare-t-il au Monde. On arrive largement en tête. On va proposer un rassemblement. Avec ces quatre motions, il y a une réaffirmation de l'écologie. Cela s'est déroulé dans une ambiance apaisée. »

