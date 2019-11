Congrès d'EELV : Julien Bayou, futur patron des écologistes

Un accord a été trouvé samedi matin entre les trois principales motions qui se présentaient.

Ce fut long, mais Europe Ecologie-Les Verts (EELV) a finalement décidé. Le nouveau secrétaire national du parti devrait être Julien Bayou. Le conseiller régional d'Ile-de-France conduisait, dans le cadre du congrès d'EELV, le texte de la motion de la direction sortante.

Lors du premier tour, le 16 novembre, son texte, « L'Ecologie au pouvoir, grandir ensemble pour gagner enfin », avait recueilli 43 % des suffrages ; la motion de l'ancienne députée de l'Essonne Eva Sas, « Le Temps de l'écologie », avait réuni environ 26,2 %. Deux contributions marquées plus à gauche : « Le Souffle de l'écologie », du secrétaire national adjoint Alain Coulombel, et « Démocratie écolo », de Philippe Stanisière et Christine Juste, ont rassemblé respectivement 21,5 % et 8,5 %. Ce premier tour désignait 400 délégués, qui éliront aujourd'hui, la nouvelle direction.

Le résultat ne fait aucun doute. En effet, samedi matin, après de longues négociations, les trois principaux textes ont trouvé un accord : à M. Bayou la direction, Mme Sas et M. Coulombel devenant porte-parole. M. Stanisière, pour des raisons statutaires, déposera un texte à part.

« Synthèse »

Beaucoup à EELV se félicitent de cette « synthèse ». A l'instar d'Alexis Braud, bras droit de Yannick Jadot :

« Trois motions, c'est déjà énorme, cela fait plus de 90 % des suffrages. C'est historique. Le parti est massivement tourné vers l'avenir de l'écologie politique dans notre pays. C'est ce qui était attendu, tant par nous que par la société. »

