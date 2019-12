Congo : Denis Sassou-Nguesso, candidat désigné pour la présidentielle de 2021

Il n'y a pas vraiment eu de suspense. Après cinq jours de congrès, le Parti congolais du travail (PCT) au pouvoir a choisi son candidat pour l'élection présidentielle de 2021. Il s'agit de l'actuel président de la République, Denis Sassou-Nguesso, 76 ans, en poste depuis 1997.Sassou-Nguesso candidat du PCTLes 2 588 congressistes l'ont unanimement décidé, a indiqué Pierre Ngolo, secrétaire général sortant du PCT, dans la nuit de lundi à mardi. « Ce choix n'est pas un choix de trop. Nous avons dit que le choix de Denis Sassou-Nguesso était un choix inéluctable ; c'est un choix du changement dans la continuité ; le choix de la stabilité et le choix de la paix », a commenté auprès de l'AFP Léonidas Mottom, député PCT et deuxième questeur à l'Assemblée nationale.Âgé de 76 ans, le président Sassou cumule 35 ans à la tête du Congo, un pays d'Afrique centrale, riche en pétrole, mais dont la majorité des habitants vit sous le seuil de pauvreté. Selon la nouvelle Constitution adoptée à la suite du référendum constitutionnel de 2015, Denis Sassou-Nguesso a le droit de se présenter à la présidentielle de 2021 et pour la dernière fois en 2026.Lire aussi Référendum ? Congo : « C'est une régression ! »Lire aussi Congo : Sassou-Nguesso investi contre vents et maréesJeudi, le principal parti d'opposition, Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS), avait estimé que les conditions ne seraient pas réunies pour...