Congé pour le deuil d'un enfant : un «premier pas» très «symbolique» salué par les parents

Les députés LREM ont refusé, jeudi, d'allonger le congé légal d'un salarié de cinq à douze jours au décès d'un enfant. Après l'intervention d'Emmanuel Macron samedi, exhortant le gouvernement à « faire preuve d'humanité », la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a reconnu une « erreur » et promis qu'un texte plus ambitieux serait soumis au Sénat sous la forme d'un amendement. Mais que pensent les principaux concernés, parents et associations, de cette proposition du député UDI-Agir Guy Bricout ?Sans surprise, le texte est largement salué par les personnes que nous avons pu interroger. « C'est un premier pas généreux, qui peut aider les familles à mieux faire face à toutes les démarches administratives », se félicite Martine Jouannic, coordinatrice de l'antenne Grand Ouest de l'association « Apprivoiser l'absence », qui accompagne les parents endeuillés.Le rejet du texte, «une épreuve»Après la mort d'un enfant à charge, les parents, sous le choc, peuvent rapidement se retrouver noyés par les formalités et obligations funéraires. Voire sous une lourde procédure, en cas de mort violente. « Douze jours, c'est à peine le temps de faire tous les papiers, et parfois même de récupérer le corps quand il y a un obstacle médico-légal », atteste Pascaline Brioso, qui a fondé l'association de prévention de la mortalité infantile « Les Rires d'Anna », du nom de sa fillette, décédée à l'âge de sept mois.Julie, 41 ans, a mis treize jours à organiser les obsèques de son fils Nathanaël, mort dans son sommeil à l'âge de quatre ans en octobre dernier, à Arcueil (Val-de-Marne). « Quand j'ai entendu que l'Assemblée nationale avait voté contre l'extension, ça a été une épreuve », témoigne la libraire, qui avait arrêté de travailler pour s'occuper de son fils. « S'entendre dire : vous n'êtes qu'un coût financier, c'est quelque-chose qui m'a mise en ...