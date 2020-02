Congé pour le décès d'un enfant : pourquoi la macronie a fait machine arrière

« Il faudrait à un moment donné qu'on se pose la question de ce que l'on est venu défendre en s'engageant en politique. On n'est pas là pour être les bons élèves de la finance... », soupire, dépité, un membre du gouvernement. Le rejet jeudi par la majorité LREM à l'Assemblée d'une proposition de loi du groupe UDI-Agir qui visait à instaurer un congé de deuil de douze jours plutôt que cinq pour le décès d'un enfant a provoqué un tollé dans les rangs de l'opposition. Mais aussi une tempête interne au sein du gouvernement.Lors de la discussion parlementaire, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a rejeté la proposition faisant valoir qu'il s'agissait d'un « congé payé à 100 % par l'entreprise » et a défendu en lieu et place un don de RTT par les collègues des parents en deuil. Une position plus pro-entreprises que le Medef lui-même qui, par la voix de son président Geoffroy Roux de Bézieux, s'est dit vendredi favorable à l'extension du congé. Le patron des patrons a même demandé un nouveau vote.Très vite, alors que l'opposition, unanime, crie à la « honte » et que les réseaux sociaux s'enflamment, le malaise se répand au sein de la macronie. « Plus que choquée, j'ai trouvé que certains débats n'étaient pas dignes. Répondre avec des arguments financiers à un deuil d'enfant n'est pas audible », confie Marlène Schiappa.Selon nos informations, la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes a même mis sa démission dans la balance. Dès jeudi soir et tout au long de la journée de vendredi, les boucles WhatsApp du gouvernement chauffent. Une autre ministre envoie un message directement au président de la République et au Premier ministre. « On a un problème... », alerte-t-elle directement. Les deux exigent aussitôt de le « traiter ».Macron a demandé au gouvernement « de faire preuve d'humanité »Voyant la polémique monter, un membre ...