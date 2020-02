Congé pour le décès d'un enfant : Muriel Pénicaud veut proposer «un texte plus ambitieux»

Durement attaquée pour avoir refusé, jeudi, de faire porter aux entreprises le financement d'un allongement du congé pour enfant décédé lors du débat sur cette mesure à l'Assemblée nationale, la ministre du Travail propose « un texte plus ambitieux ».Votre refus d'allonger le congé des parents dont l'enfant est décédé a été durement critiqué. Le Président de la République a demandé au gouvernement « de faire preuve d'humanité ». Comment expliquez-vous cette erreur ?MURIEL PÉNICAUD. La décision prise collectivement n'était pas la bonne. Sur les bancs de l'hémicycle jeudi, tout le monde était concerné par ce sujet extrêmement grave et la nécessité d'améliorer les choses. Concrètement, l'allongement à douze jours va revenir au Sénat sous la forme d'un amendement gouvernemental. La date n'est pas encore fixée.Quel en sera le financement ?Ce n'est pas une question d'argent mais de solidarité et de compassion de la Nation. La mesure pourra être financée par la solidarité nationale, autrement dit la Sécurité sociale. Est-ce que les entreprises en prendront une part ? Nous allons en parler, toutes les options sont possibles, mais cette mesure sera financée. Et on garde les mesures adoptées jeudi qui permettent le don de RTT entre salariés et facilitent la prise de congés pour les milliers de parents concernés chaque année. Mais nous voulons aller plus loin.De quelle façon ?Après la perte d'un enfant, qui est le pire drame auquel on peut être confronté, on ne se reconstruit pas en quelques jours. Il faut des mois et des années. Actuellement, il existe des aides, notamment de la CAF, mais elles sont mal connues. Nous allons travailler à un accompagnement psychologique sur la durée. Nous voulons aussi regarder la question des frais d'obsèques qui ne doivent pas être un poids supplémentaire. Enfin, nous allons ouvrir ces mesures aux fonctionnaires.Regrettez-vous un manque de solidarité à ...