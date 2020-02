Congé pour le décès d'un enfant : le couac à l'Assemblée crée le malaise chez LREM

Des insultes sur les réseaux sociaux où leurs noms sont publiés, des interpellations sur les marchés : le moins que l'on puisse dire, c'est que les 36 députés LREM qui ont voté jeudi dernier contre la proposition UDI d'augmenter le congé de deuil pour le décès d'un enfant ne vivent pas des moments faciles. Et ce ne sont pas les propos de ce ténor de la macronie qui traitait les députés LREM de « cons » dimanche dans nos colonnes qui ont apaisé les choses ! Même l'Elysée, au vu de la polémique montante, a pris ses distances en demandant au gouvernement de revenir « humainement » sur cette position.« Nous sommes pris entre deux feux : d'un côté, l'opinion qui, à raison, dit qu'on a déconné et de l'autre, une partie de l'exécutif qui nous traite de cons. Les cons, ce sont des députés qui ont juste été loyaux à l'égard du gouvernement », s'agace Aurore Bergé qui dit ne pas avoir participé au vote de jeudi. La députée se fait pourtant chahuter car le site de l'Assemblée nationale affiche le contraire.« La proposition de loi (PPL) était mal ficelée. Le sujet, c'est l'accompagnement par la société française, pas le nombre de jours de congés », persiste la députée LREM Michèle Peyron qui s'est abstenue sur l'ensemble de la PPL et qui a elle-même perdu un enfant il y a plus de trente ans.« Nous avons voté en conscience »« J'entends l'argument selon lequel prolonger de 5 à 12 jours pour les salariés est insuffisant mais à un moment donné, il faut poser des actes », réagit Belkhir Belhaddad. Ce député de Moselle est l'un des trois LREM à avoir voté en faveur de l'amendement et contre la position de sa propre famille. « Je sentais une certaine gêne chez mes collègues, moi, j'ai voté en mon âme et conscience », poursuit celui qui dit « respecter » la position de chacun.« Nous avons voté en conscience, je pensais que ça pouvait être entendable », se défend ...