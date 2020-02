Congé pour deuil d'enfants : à qui la faute ?

« C'est ubuesque. Après s'être vautrés comme des nuls, maintenant ils vont tout lâcher... » Ce « ils », lancé avec colère par un ténor de la majorité, désigne la ministre du Travail Muriel Pénicaud et ses équipes, pointées comme responsables du tsunami médiatique qui a suivi le refus du gouvernement d'instaurer un congé de 12 jours au lieu de 5 pour les parents endueillés. « Inhumain ! », ont aussitôt flambé, comme on pouvait s'y attendre, à la fois l'opinion et l'opposition, agonissant de critiques (voire d'insultes) des députés LREM totalement pris de court, forcés de défendre vendredi, face aux journalistes, une position "incompréhensible" de leur majorité, puis d'opérer ce lundi un virage à 360 degrés, après le sévère recadrage adressé, depuis l'Elysée, par le Président de la République lui-même. "Le gouvernement reconnaît une erreur qu'il entend rapidement corriger", a rétropédalé la ministre du Travail. Qu'Emmanuel Macron soit contraint de plonger les mains dans la tambouille parlementaire, sur un sujet sans aucun enjeu financier et consensuel à souhait, en dit long sur les dysfonctionnements qui grippent l'action du gouvernement... Et qui, au plus haut niveau, exaspèrent. « Quelqu'un a commis une grave faute politique », gronde un ministre. Ces derniers jours, les oreilles de Muriel Pénicaud ont beaucoup sifflé..."Transférer le financement à la solidarité nationale ? On n'y a pas...