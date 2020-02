Congé pour deuil d'enfant: "On s'est pris les pieds dans le tapis", reconnait Christophe Castaner

La majorité multiplie ses efforts pour rattraper la polémique sur l'allongement du congé de deuil après la mort d'un enfant mineur ou à charge. Après avoir retoqué la proposition de loi centriste envisageant l'instauration d'une période de 12 jours, les députés marcheurs vont proposer "trois semaines de répit" pour tous les actifs.

Christophe Castaner, le 4 février 2020, à l'Assemblée nationale ( AFP / THOMAS SAMSON )

Emmanuel Macron reçoit les députés de sa majorité ce mardi 11 février pour une grande séance "d'apaisement", après des dernières semaines marquées par des tensions avec des élus de son camp et le tollé général sur le congé de deuil après la perte d'un enfant.

"On s'est pris les pieds dans le tapis collectivement. Il faut l'assumer", estime pour sa part Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur, ancien délégué général de la République en Marche, a lancé un message d'union à l'égard de ses collègues de la majorité. "Je ne sais pas qui est le plus responsable, je ne cherche pas à désigner tel ou tel responsable. Nous travaillons ensemble. Nous sommes frères d'armes" , a t-il déclaré à l'antenne de RTL , lundi 10 février.

"C'est difficile d'être député"

A l'Elysée, on affirme la nécessité du mot d'ordre "unité et cohésion" après ce "petit moment de tension ponctuelle et limitée" sur l'épisode du congé pour deuil après la mort d'un enfant. L''appel d'Emmanuel Macron à faire preuve d'"humanité" avait en effet été perçu comme un reproche injuste par des élus LREM qui n'ont fait qu'appliquer la consigne gouvernementale de rejeter l'amendement allongeant ce congé de cinq à 12 jours. "C'est difficile d'être député! Ne cherchons pas à opposer les parlementaires de la majorité au Président de la République, nous sommes un bloc uni" , a insisté Christophe Castaner.

Après avoir amendé puis retoqué la proposition de loi du député centriste Guy Bricout, les députés LREM proposent de porter le congé pour deuil d'enfant à trois semaines pour tous les actifs, contre cinq jours actuellement. Ces "trois semaines de répit de deuil" seront "universel(les), c'est-à-dire pour les actifs: salariés du privé, fonctionnaires, artisans, indépendants, agriculteurs", a souligné ce mardi 11 février le député LREM Mounir Mahjoubi sur Sud Radio , en précisant que des propositions seraient également faites sur "l'accompagnement financier des familles au moment des obsèques" et leur "accompagnement psychologique".