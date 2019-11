Conforama : un accord sur le plan social enfin trouvé entre direction et syndicats

Il aura fallu une bonne dizaine de séances de négociations pour qu'un accord soit enfin trouvé chez Conforama. Mercredi, trois organisations syndicales - la CFDT, FO, et la CFE-CGC - ont accepté les dernières propositions de la direction sur les mesures d'accompagnement du plan social, qui concerne 1900 salariés sur les quelque 9000 que compte l'enseigne, détenue par un groupe sud-africain en pleine déconfiture financière. Cet accord majoritaire entérine une petite révolution : chaque salarié concerné aura droit, selon nos informations, à 1,1 mois par année d'ancienneté, soit par exemple 22 mois de salaire pour 20 années de présence. « Le chèque global est néanmoins limité à 140 000 euros par salarié », précise Mohammed Chadli, de la CFE-CGC.Les salariés de Conforama reviennent de loin : mi-octobre, plusieurs syndicats avaient appelé à la grève afin de protester contre les propositions « indécentes » de la direction en matière d'indemnités supralégales. Cette dernière offrait alors un chèque de 2000 euros pour un salarié ayant moins de 5 ans d'ancienneté, et jusqu'à 7000 euros pour celui ayant 25 ans d'ancienneté qui devaient s'ajouter aux indemnités légales, définies par la convention collective, et qui varient, elles, entre 25 % et 33 % de mois de salaire, selon l'ancienneté. Mi-octobre, tous les syndicats s'indignaient : « 7000 euros pour 25 ans d'ancienneté, cela fait 280 euros par an, c'est une paille ! », s'emportait ainsi Pascal Jacquemain, de la CFDT, qui demandait que les indemnités soient calculées « selon le nombre d'années de présence ».C'est donc chose faite. Et assez généreusement, même. Les mesures d'accompagnement du plan social, qui doivent encore être avalisées par l'Inspection du travail dans les deux semaines à venir, prévoient également d'accorder une indemnité de 10 000 euros aux salariés ayant d'ores et déjà trouvé un CDI dans une autre ...