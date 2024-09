Conflits, environnement: le pape et le grand imam de Jakarta signent un appel conjoint

Le pape François (à droite) embrasse la main du grand imam de la mosquée Istiqlal, Nasaruddin Umar, lors d'une photo de famille après une rencontre interreligieuse avec des représentants religieux à la mosquée Istiqlal à Jakarta, le 5 septembre 2024. ( POOL / Yasuyoshi CHIBA )

Le pape François a signé jeudi un document conjoint avec le grand imam de Jakarta appelant à agir contre l'instrumentalisation religieuse des conflits et le réchauffement climatique, avant de présider une messe géante dans un stade de 80.000 places, point culminant de la première étape de sa tournée en Asie-Pacifique.

Lors d'une rencontre interreligieuse devant la mosquée Istiqlal, la plus grande d'Asie du Sud-Est, le chef de l'Eglise catholique et le grand imam Nasaruddin Umar, s'inquiètent de la "déshumanisation" liée à la "généralisation des conflits et de la violence" et appellent à "prendre des mesures décisives pour préserver l'intégrité de l'environnement naturel et de ses ressources".

Cette rencontre, en présence des représentants des six confessions reconnues officiellement - islam, protestantisme, catholicisme, bouddhisme, hindouisme et confucianisme - constitue l'un des temps forts de la visite de trois jours du pape à Jakarta, placée sous haute sécurité, dans le cadre d'une tournée en Asie et Océanie, le plus long et lointain voyage depuis son élection en 2013.

Malgré un rythme effréné, le pontife de 87 ans apparaît souriant et en bonne forme depuis son arrivée mardi: plaisantant volontiers avec les fidèles, il n'a semblé gêné ni par la chaleur humide de Jakarta, ni par les nombreuses sollicitations, ni par le décalage horaire, s'offrant même plusieurs bains de foule.

Inaugurée en 1978, la mosquée Istiqlal, qui peut accueillir 250.000 fidèles, est voisine de la cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption. Les deux édifices sont reliés par un "tunnel de l'amitié" d'une trentaine de mètres construit en 2020, symbole de fraternité religieuse.

"Aux nombreux signes de menace, aux périodes sombres, opposons le signe de la fraternité", a déclaré le pape devant le tunnel.

- "Sauver notre environnement" -

Au son des chants traditionnels et des tambours, François a été accueilli dans une ambiance joyeuse sous une grande tente déployée près de la mosquée mais n'est pas entré à l'intérieur de la salle de prière, tandis que des centaines de personnes se pressaient derrière des barrières aux alentours.

Après avoir assisté à la récitation chantée d'un passage du Coran puis à une lecture d'un passage de l'Evangile, il a signé la "Déclaration d'Istiqlal" avec les représentants des autres confessions.

Ce document s'ajoute aux démarches entreprises par François pour développer le dialogue avec les autres religions: il s'est rendu à plusieurs reprises dans des pays à majorité musulmane et a signé en 2019 à Abu Dhabi un document sur la fraternité humaine avec le grand imam d’Al-Azhar.

"Nous avons deux grands messages. Le premier c’est que (…) l'humanité n'est qu'une, il n'y a pas de couleurs. Et le deuxième, comment sauver notre environnement", a déclaré à l’AFP le grand imam de Jakarta, Nasaruddin Umar.

La mosquée Istiqlal de Jakarta pendant la prière du vendredi, le 30 août 2024 ( AFP / Yasuyoshi CHIBA )

L'immense archipel aux 17.500 îles abrite la plus importante population musulmane au monde (242 millions, soit 87% des habitants), pour quelque huit millions de catholiques (moins de 3%).

- "Joie et excitation" -

En milieu de matinée, François a ensuite rencontré des personnes pauvres soutenues par des associations caritatives au siège de la conférence épiscopale indonésienne.

Des travailleurs installent une affiche dans le stade Gelora Bung Karno de Jakarta le 3 septembre 2024 avant la grand-messe du pape François ( AFP / ADITYA AJI )

Dans l'après-midi (10H00 GMT), pour l'un des moments forts de communion avec les fidèles indonésiens, il présidera une grand-messe en plein air au stade national Gelora Bung Karno, devant 80.000 personnes, tandis qu'autant devraient se presser pour suivre la cérémonie à l'extérieur de l'enceinte.

Anastasia Ida Ediati, notaire de 59 ans partie à 05H00 du matin pour le stade avec 200 autres membres de sa paroisse, s'est dite "remplie d'un mélange de joie et d'excitation".

"Nous, les catholiques, avons un leader charismatique et humble (...) Sa visite est particulièrement significative pour nous, car beaucoup d’entre nous qui sont plus âgés n’auront peut-être plus cette opportunité", a-t-elle confié à l'AFP.

Après Paul VI en 1970 et Jean-Paul II en 1989, François est le troisième pape à se rendre dans le pays, dont la capitale a mis son image à l'honneur, avec des drapeaux du Vatican et des affiches de bienvenue.

Le pape François rencontre des jeunes à Jakarta, le 4 septembre 2024 ( AFP / Tiziana FABI )

Cette visite s'inscrit dans une tournée marathon dans quatre pays d'Asie du Sud-Est et d'Océanie, initialement prévue en 2020, mais reportée en raison de la pandémie de Covid-19: François qui quittera Jakarta vendredi matin est ensuite attendu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis au Timor oriental et à Singapour où il achèvera le 13 septembre un périple de 32.000 km.

Ce 45e voyage à l'étranger constitue un défi physique de taille pour le jésuite argentin, qui se déplace en fauteuil roulant mais apparaît souvent revigoré par les voyages et le contact avec les fidèles.