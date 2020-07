Conflits d'intérêts entre laboratoires pharmaceutiques et médecins : le soupçon permanent

Sont-ils inévitables ou faut-il les proscrire ? Les liens entre industrie pharmaceutique et monde médical sont revenus en lumière avec le Covid-19 .

Certains médecins présents dans les médias en font les frais. Parce qu'ils ont été rémunérés ou défrayés par des laboratoires, ils sont régulièrement accusés - notamment sur les réseaux sociaux - de "conflits d'intérêts" : ces liens les rendraient forcément illégitimes.

Pourtant, un "lien d'intérêt" n'est pas forcément un "conflit d'intérêt". Les notions sont liées mais distinctes, d'où une confusion souvent instrumentalisée, expliquent à l' AFP des experts et acteurs du secteur. Dans le contexte de la crise du Covid-19 , des accusations de conflits d'intérêts peuvent ainsi viser à "déboulonner les personnes et les opinions qu'on n'aime pas", au risque d'oublier le fond du débat, la santé publique, regrette Paul Scheffer, président de Formindep, une association qui milite pour une santé indépendante.

Financer la recherche

"L'ambiguïté" entre ces deux notions "est très très mal gérée en France", estime Bernard Bégaud, professeur de pharmacologie à l'Université de Bordeaux et auteur de "La France malade du médicament" (Ed. de L'Observatoire). Premier constat, les liens entre industriels et monde de la santé sont étroits, d'abord pour financer la recherche.

"Il est normal qu'un expert scientifique travaille avec l'industrie pharmaceutique", selon Bernard Bégaud. De la recherche sur un médicament à sa surveillance, en passant par sa commercialisation, "ces liens sont naturels, normaux, indispensables et assumés : la première qualité de l'expert que va rechercher un industriel, c'est sa compétence, sa connaissance du sujet", affirme Philippe Lamoureux, directeur général du Leem, qui représente l'industrie du médicament. Pas de progrès possibles sans collaboration avec ces professionnels "au contact des patients", confirme une porte-parole de Gilead France.

L'État n'a pas les moyens

De son côté, la médecine a besoin de l'argent des labos, faute de financements publics suffisants. Le suisse Novartis indique à l' AFP avoir dépensé 38 millions d'euros dans la recherche l'an dernier et mener "plus de 100 essais cliniques" en France.

"Personne d'autre que les laboratoires ne pourrait financer (la recherche) aujourd'hui" , estime Stéphane Billon, économiste de la santé et à la tête du cabinet de conseils Kamedis, sachant qu'un essai clinique peut coûter "entre 500.000 et 1 million d'euros", au bas mot.

"Sinon ça veut dire que l'État finance tout ce qui est événements, formation, recherche, et il ne le peut pas" , remarque Karine Lacombe, cheffe du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine, très attaquée sur ses liens avec des labos pendant la crise du Covid.

Crise du Mediator

Elle se voit reprocher d'avoir critiqué les études de Didier Raoult sur l'hydroxychloroquine et de s'être exprimée sur le remdesivir, alors qu'elle a perçu quelque 28.000 euros en sept ans de son fabricant, Gilead. Même si, comme le relève Formindep, ce qu'a déclaré Karine Lacombe sur l'hydroxychloroquine, "correspond à la position de Prescrire ", revue médicale revendiquant une indépendance financière totale avec l'industrie.

Reste que ces liens - réels - alimentent le soupçon, après d'autres crises sanitaires, dont celle du Mediator, où des "conflits d'intérêts" expliqueraient une prescription trop large et dangereuse du médicament et un défaut de vigilance des autorités sanitaires.

"Il y a conflit d'intérêts quand (...) la fonction primaire - par exemple pour les soignants, la santé - (...) va être mise en porte-à-faux avec un intérêt secondaire : financier ou pour la carrière ou le prestige", définit Paul Scheffer, dont l'association prône un financement entièrement public de la recherche. Mais comment déterminer qu'un tel lien a influencé un avis, une décision ? Distinguer un "lien" d'un "conflit" reste "très difficile", reconnait Bernard Bégaud.

Conflit d'intérêts ou liens indispensables ?

Si Formindep appelle à dénouer tout lien pour éliminer les risques de dépendance, les pouvoirs publics et industriels, et une partie du monde de la santé, insistent, eux, sur la nécessité de bien distinguer les liens jugés indispensables des conflits d'intérêts néfastes.

Même l'IHU - Méditerranée-Infection, dont le directeur Didier Raoult relaie volontiers des allégations de conflits d'intérêts parmi ceux qui doutent de l'efficacité de l'hydroxychloroquine contre le Covid, fait cette distinction.

"Les liens avec des labos privés, des entreprises privées, ne posent pas de problème tant que les chercheurs ne sont pas amenés à se positionner sur des produits de ces labos", auquel cas il y aurait un conflit d'intérêt", assure Yanis Roussel, chargé de la communication de l'IHU. Ainsi, la Fondation qui gère l'IHU a reçu près de 960.000 euros de l'industrie pharmaceutique depuis 2012, répartis entre Sanofi, l'Institut Mérieux et Ceva, selon le site Euros for Docs, qui permet d'accéder aux données de la base ministérielle Transparence-Santé.

Encadrement et transparence

Pour beaucoup d'acteurs, la ligne à suivre se résume à deux mots : encadrement et transparence. Après des lois et règles récentes, les "cadeaux" sont désormais bannis et les entreprises doivent déclarer tout somme supérieure à 10 euros versée au monde de la santé (médecins, associations, presse, sociétés savantes, établissements...) sur la base Transparence-Santé. Sont autorisés, de façon très encadrée, les paiements pour des déplacements à des événements, des interventions en congrès, des contrats d'experts, des financements pour la recherche...

Les scientifiques appelés à des fonctions publiques (agences sanitaires, par exemple) doivent en outre remplir une déclaration publique d'intérêts.

La "prévention du conflit d'intérêts passe par la transparence de ces relations de travail, le contrôle par les instances ordinales (Conseil de l'ordre des médecins ou des pharmaciens par exemple) (et) leur conformité à la loi", relève Sanofi, plus gros labo pourvoyeur de fonds vers la santé en France.

Le contrôle laisse à désirer

"Quand on reste dans ces limites, je pense que, vraiment, on a une indépendance", estime Karine Lacombe. Sauf que, d'après les acteurs du secteur, la base Transparence est incomplète, complexe et quasiment illisible. Et difficile de savoir qui contrôle les déclarations des industriels. Interrogée sur ce point, la Direction générale de la Santé n'a pas répondu.

Fin 2019, la Cour des comptes regrettait "un contrôle lacunaire des relations entre médecins et industrie" par le Conseil de l'Ordre, malgré quelques améliorations depuis 2011.

Un "petit monde où tout le monde se connaît"

L'économiste Stéphane Billon pointe aussi les soupçons nés du fait que le secteur est un "petit monde où tout le monde se connaît" , entre industriels, pontes de la médecine, conseillers ministériels et membres d'agences sanitaires.

Et laisser les industriels financer une grosse part de la recherche peut avoir pour effet, selon lui, de voir arriver sur "le marché des médicaments qui n'apportent pas forcément un plus par rapport" à ce qui existait déjà. D'où la nécessité, conclut Bernard Bégaud, d'une "étanchéité quasi-totale" entre labos et agences d'évaluation.