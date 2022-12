Conflit social à GRDF: des pourparlers reprennent, 1.200 clients coupés à Neuilly

GRDF, le gestionnaire du réseau de gaz en France, a repris des pourparlers avec ses syndicats, sans revenir sur l'accord salarial à l'origine d'une grève menée par la CGT qui affecte toujours des milliers de clients, a-t-on appris jeudi de sources concordantes.

Dans un communiqué sur Twitter, l'entreprise a présenté des excuses aux habitants de Neuilly-sur-Seine où 1.200 clients ont été privés de gaz jeudi, "pénalisés par le mouvement social en cours", et elle a dénoncé "un véritable acte de sabotage qui impacte 1.200 familles alors qu'il fait 3 degrés dehors".

La CGT revendique pour sa part le passage en mode gratuit de 16.000 clients ailleurs en France et indique qu'une quarantaine de sites restent bloqués ou perturbés.

"La direction joue à un jeu dangereux", a estimé auprès de l'AFP le délégué central Sébastien Raya, critiquant l'"entêtement" de la direction qui a signé un accord salarial majoritaire le 18 novembre avec trois autres syndicats (CFDT, CFE-Energie, FO) prévoyant 2,3% d'augmentation pour tous, en complément d'une augmentation du salaire national de base (SNB) obtenue au niveau de la branche.

La CGT, majoritaire dans l'entreprise avec 48% des voix, demande 2,3% supplémentaires. "La seule avancée, c'est que nous avons rencontré la direction hier pour la première fois depuis cinq semaines", a ajouté M. Raya.

La direction a convié mercredi les représentants des salariés qui sont près de 12.000 chez GRDF, pour parler de la vie chère: "Les quatre organisations syndicales sont venues", s'est félicitée auprès de l'AFP la direction, qui parle toujours de "moins de 3% de grévistes".

"L'accord salarial signé en novembre n'est pas remis sur la table, mais on engage des discussions sur les problématiques de coût des logements et des transports, avec une nouvelle réunion prévue le 4 janvier et des rencontres bilatérales d'ici là", a-t-on ajouté de même source.

Pour lever les piquets de grève, la CGT "ne demande pas à rouvrir la négociation salariale annuelle, mais à avoir un protocole de fin de conflit qui acte des avancées pour les salariés. Si c'est inclus dans les discussions qui viennent de s'ouvrir et qu'ils donnent l'équivalent de 2,3% supplémentaires, ce qui représente 40 euros par salarié, pas de souci", a affirmé M. Raya.

C'est en Ile-de-France que le mouvement est le plus visible, avec dix sites bloqués et des clients qui tardent à être mis en gaz, selon la direction.

La CGT assure que le malaise est national. La direction de GRDF a déposé une dizaine de plaintes pour des dégradations de matériel et de véhicule durant ce mouvement, source de vives tensions entre grévistes et non grévistes, et entre syndicats signataires et la CGT.