Conflit libyen : ce que les Africains en disent

Italie, France, Allemagne, Russie, Turquie, mais aussi Émirats arabes unis? le sol libyen est devenu, avec les années, le centre de convergence d'une multitude de puissances internationales. Si les intérêts divergent selon les forces en présence, toutes désirent peser de leur poids dans le conflit et faire entendre leurs voix. Quitte à ce que, paradoxalement, elles deviennent inaudibles, dans ce capharnaüm qu'est devenue la diplomatie mondiale autour de la Libye. Aujourd'hui, près de neuf ans après le début du conflit, la communauté internationale est au pied du mur.La médiation autour de Fayyez el-Sarraj et de Khalifa Haftar, les deux hommes forts du pays, n'a jusqu'ici pas donné les résultats escomptés. Devant l'atermoiement européen, deux chefs d'État ont su tirer leur épingle du jeu : Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, à l'origine du cessez-le-feu accepté finalement par les deux parties. Le président turc a également annoncé ce 16 janvier le déploiement de ses troupes en soutien au Gouvernement d'entente nationale (GNA), autorisé par le Parlement turc il y a deux semaines.Lire aussi La Libye, désormais fenêtre russo-turque sur le Sahel ?Une Europe minée « par ses intérêts »Des initiatives russo-turques qui ne font que souligner la perte d'influence de l'Union européenne sur la situation. Pour le journal égyptien Ahram Online, « la politique envers la Libye, pourtant parmi les priorités de l'UE, est plutôt devenue un...