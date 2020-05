Confinés dans un stade à Málaga

Depuis deux mois, Andrés Perales et son fils Andy sont confinés dans le stade de Málaga. La raison ? En 1989, la famille a emménagé dans une maison située derrière une tribune de La Rosaleda. Aujourd'hui, l'ancien chauffeur et concierge du club de Málaga est à la retraite. Mais il vit toujours au même endroit, avec son fils.

Vingt-cinq ans au volant de "Flecha Azul"

Nouer son écharpe autour du cou, aller boire des bières avec ses potes, franchir les grilles, grimper les marches, pénétrer dans la tribune, faire monter les décibels, célébrer un but, terminer la soirée en nage... Et s'endormir en se disant qu'on a passé un bon week-end. Depuis que le football est à l'arrêt, les samedi/dimanche sont devenus tristes. De Paris à Marseille, de Manchester à Rome, de Lisbonne à Dortmund... Partout, ce manque de stade se fait sentir. En Espagne aussi, toutes les enceintes sont vides... Enfin, presque toutes. À La Rosaleda, le domicile du Málaga Club de Fútbol, deux hommes font en effet figure de gardiens du temple : depuis deux mois, Andrés Perales et son fils Andy sont confinés dans le stade andalou.Si la moitié des Espagnols ont été "libérés" lundi dernier, la quarantaine est toujours en vigueur dans la région de Málaga. Ainsi, Andrés (85 ans) et Andy (43 ans) n'ont pas quitté La Rosaleda depuis le confinement débuté en Espagne le 15 mars dernier. Leur adresse ? Porte 18. En partant des guichets de vente de billets sur l'avenue Luis Buñuel, il faut passer devant la boutique du club, tourner à droite sur la Palmilla et marcher jusqu'à la tribune opposée. À l'entrée de la porte 18 se situe un bâtiment rectangulaire en briques blanches : c'est la maison des Perales., situe Andy. Pour lui, le Málaga Club de Fútbol est plus qu'un club de foot :Et son père, qui a donné son nom à la porte 18, en est la mémoire vivante.D'une voix rauque couplée à son fort accent andalou, Andrés Perales dit qu'il les a. Le vieux monsieur cite Abdallah Ben Barek, Rodolfo Vilanova Rumano et Américo Canas parmi les joueurs préférés de sa jeunesse. Des joueurs qu'il a côtoyés de près. Celui qui travaillait pour une entreprise de bus a été embauché comme chauffeur de l'équipe, en 1966. Pendant 25 ans, il a sillonné les routes du pays au