Confinement : un Français sur dix songe désormais à acheter une maison avec jardin

Après huit semaines cloîtrés chez eux, les Français attendent avec impatience la levée progressive du confinement , prévue le 11 mai. Certains envisagent même de changer plus radicalement de quotidien. Alors que 36% des Français sont confinés dans un appartement, dont un tiers sans balcon, ni terrasse ni jardin (selon une enquête Ifop pour le cabinet Consolab), un sondage OpinionWay pour Artemis courtage révèle que 11% des sondés, et 15% des habitants de l'agglomération parisienne, réfléchissent désormais à acheter une maison avec jardin , rapporte Le Parisien.

"La consultation des annonces de maisons à vendre a explosé depuis le début du confinement", souligne de son côté le portail immobilier SeLoger. En avril, les recherches d'appartements sur son site internet ont plongé de 20 % à Paris, de 12,5 % en proche banlieue et de 8,3 % en grande couronne. A l'inverse, les consultations de maisons localisées en province ont bondi de 5%. La Bretagne est particulièrement plébiscitée, avec une augmentation de 17% des recherches de ventes de maison.

Même constat chez PAP.fr. "Nous avons une hausse de 5 % des recherches de maisons et une extension du périmètre géographique" , confirme dans les colonnes du Parisien Corinne Jolly, la présidente du site immobilier de particulier à particulier.

En effet, alors que cinq millions de salariés sont actuellement en télétravail, et devrait le rester encore un moment malgré le déconfinement, le quotidien se pose autrement, explique la professionnelle. "Avec l'espoir du télétravail, faire une heure de train devient acceptable si ce n'est que deux ou trois fois par semaine . Et si on a peur d'aller dans les bars ou au cinéma, l'avantage d'habiter en ville est quand même moins évident", souligne-t-elle. Les zones recherchées, l'Oise, Tours, Chartres ou Reims, sont d'ailleurs situées à un heure de train de Paris.

Nicolas Gay, patron de l'agence en ligne Welmo, ne se fait néanmoins pas d'illusions. "Après des semaines de confinement, bien sûr que les urbains rêvent de verdure mais vont-ils pour autant déménager à la campagne? J'ai un doute".