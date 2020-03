Confinement : près d'un Francilien sur cinq a quitté l'Île-de-France en une semaine

Selon les données de géolocalisation collectées par Orange grâce à son réseau d'antennes-relais, plus d'un million de Franciliens ont quitté la région parisienne depuis la mise en place du confinement.

Saint-Lunaire, en Ille-et-Vilaine, le 22 mars 2020. ( AFP / DAMIEN MEYER )

Face à l'épidémie de coronavirus en France, l'exécutif a mis en place le 17 mars des mesures de confinement. Une décision qui a provoqué la fuite de nombreux Français des villes vers des destinations plus agréables, comme la campagne ou le bord de mer. Entre 150.000 et 200.000 personnes sont notamment venues se confiner en Pays de la Loire, indiquait mercredi 25 mars la préfecture de cette région où les résidences secondaires sont nombreuses dans des villes balnéaires comme La Baule, Pornic ou encore Noirmoutier.

Les Franciliens ont été particulièrement nombreux à quitter la région parisienne. Une analyse statistique des données téléphoniques réalisée par l'opérateur Orange et relayée par Le Monde cette semaines estime en effet que près de 1,2 million des habitants de la métropole du Grand Paris, soit 17 % des habitants, ont quitté leur région entre le 13 et le 20 mars , au lendemain de l'annonce par Emmanuel Macron de la fermeture des écoles, crèches, lycées et universités.

Selon l'opérateur, ces déplacements ont été assez homogènes. Il souligne néanmoins que certaines zones ont connu un fort accroissement : l'Île de Ré, en Charente-Maritime connaît une augmentation de population de 30%, l'Orne et l'Yonne de 10% et l'Ille-et-Vilaine de 6%.

Comment Orange a-t-il pu calculer ces départs ?

Orange a pu obtenir ces chiffres grâce aux données de géolocalisation collectées par son réseau d'antennes-relais. "Ce chiffre vient de l'Insee qui a extrapolé des données brutes basées sur nos abonnés, qui représentent 40 % du marché, mais aussi de toutes les personnes qui se sont connectées sur notre réseau mobile sur cette période", précise l'opérateur auprès du Parisien .

Ces données ont été partagées avec les préfectures en ayant fait la demande, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), le SAMU et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) entre autres, rapporte Le Monde .

Ces données ne permettent pas de localiser des individus, mais permet d'évaluer l'évolution de la population dans une portion de territoire, explique quotidien. Orange assure de pas avoir procédé à un recensement précis de géolocalisation et rappelle n'avoir de la visibilité que sur l'activité de ses 24 millions d'utilisateurs quotidiens. L'opérateur insiste par ailleurs sur une collecte de données totalement anonymisées , qui respecte la directive européenne ePrivacy et le Règlement européen sur la protection des données (RGPD).

Cette transmission des données devrait s'étendre au reste de l'Union européenne . Le commissaire européen chargé du marché intérieur Thierry Breton s'est entretenu lundi avec les patrons de plusieurs grands opérateurs européens, dont Orange, Telecom Italia, Telefonica et Vodafone, qui se sont dits prêts à partager ces données de géolocalisation anonymisées afin d'anticiper les pics de propagation de l'épidémie de coronavirus.