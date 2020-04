Confinement : plongée dans ce si africain 18e arrondissement de Paris

Plus de 200 ! C'est le nombre étourdissant de verbalisations quotidiennes recensées par le commissariat du 18e arrondissement de Paris depuis la mise en place des mesures de confinement imposées par le gouvernement français le 17 mars. Explication : assignée à domicile pour empêcher la propagation du Covid-19, la population doit justifier ses déplacements, lesquels doivent être jugés nécessaires, ne pas dépasser une durée maximale d'une heure et un rayon d'un kilomètre autour du domicile. En l'absence d'attestation et de motifs valables, les récalcitrants aux règles en place pour construire une certaine distanciation sociale sont soumis à une amende allant de 135 à 200 euros en cas de récidive. Des tarifs élevés normalement dissuasifs pour tous et notamment les habitants des quartiers défavorisés du nord-est parisien, où vit une majorité de Français d'origine africaine. Malgré le durcissement des mesures, les infractions aux règles de confinement n'ont pas ralenti.

Une distanciation sociale difficile à mettre en œuvre

Emmanuelle Oster, commissaire divisionnaire à la tête du 18e arrondissement, prévient : « Les regroupements dans la rue sont réduits à leur plus simple expression et ne concernent qu'une minorité d'individus. » Des points de fixation persisteraient au niveau des épiceries, dont le nombre est important du côté de Marx Dormoy, Barbès, Marcadet ou encore La Chapelle. « Les

