Confinement: les organisations patronales dénoncent un manque de perspectives

Les organisations patronales étaient insatisfaites vendredi du manque de perspectives tracées par le gouvernement la veille lors d'une conférence de presse sur le confinement et sa sortie.

La possibilité d'une réouverture sous conditions des commerces considérés "non essentiels" début décembre "est trop hypothétique pour redonner de véritables perspectives à ceux qui espéraient pouvoir recommencer à travailler dès la semaine prochaine", a réagi la Confédération des PME dans un communiqué.

L'Union des entreprises de proximité (U2P) pour sa part "continue de dénoncer le choix initial du gouvernement" de faire des commerces et services de proximité "les principales victimes économiques de la pandémie, alors que la nouvelle propagation du virus a son origine ailleurs", selon un communiqué.

L'U2P, qui représente professions libérales, petits commerçants artisans, "demande qu'un point de situation soit effectué au plus tard le 26 novembre afin de préparer une reprise des activités dès le 28 novembre ou au plus tard le 1er décembre".

"Les commerces ne peuvent rester l'arme au pied. Il faut un nouveau point sanitaire dans une semaine et, si la décrue de la pandémie se confirme, annoncer immédiatement une réouverture dès le 27 novembre", a pour sa part tweeté le numéro deux du Medef Patrick Martin.

"Rien n'a été dit" concernant une date de réouverture des "bars et restaurants, dont l'angoisse va s'amplifier encore. On ne peut laisser des pans entiers de notre économie et de l'emploi sans perspectives", a ajouté M. Martin.

CCI France, l'organisation nationale des chambres de commerce et d'industrie, réclame de son côté que la date du 1er décembre soit désormais "une date ferme et non conditionnelle pour permettre la réouverture de tous les commerces".

"Les commerçants ont besoin de visibilité et de travailler pendant cette période stratégique. Une clause de revoyure n'est pas envisageable", affirme CCI France dans un communiqué.

Cette organisation propose par ailleurs que les commerces fermés "puissent être indemnisés par un fonds dédié pour les stocks qu'ils ne pourront pas écouler".

Sur ce sujet, la CPME déplore qu'"aucune solution n'a en particulier été évoquée pour soulager la trésorerie des entreprises confrontées à des difficultés en raison de l'achat de stocks aujourd'hui invendables".

Le ministre de l'Economie a évoqué cette question lors de la conférence de presse du gouvernement jeudi, reconnaissant que beaucoup de commerçants "doivent payer ces stocks au moment même où ils sont fermés et où ils n'ont pas de trésorerie disponible".