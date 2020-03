Confinement: les musées parient sur les visites virtuelles ( AFP / Ludovic Marin )

Visites, podcasts, quizz, séries: fermés pour cause de coronavirus, les musées, du Louvre au Pompidou, du Quai Branly à Versailles, misent sur leur offre virtuelle pour que les Français en confinement accèdent à leurs trésors.

"Il y a l'espoir que la richesse de cette offre dans une situation de confinement suscite de nouvelles formes durables de consommation culturelle, et touche de nouveaux publics", déclare à l'AFP Serge Lasvignes, président du Centre Pompidou.

On peut revisiter virtuellement au Pompidou les grandes expositions d'art moderne et contemporain en compagnie des commissaires, écouter des séries thématiques comme "Art et féminisme", "Art et thérapie". Une web série, "Mon Œil", est proposée aux enfants à partir de 5 ans.

Le Louvre, musée le plus fréquenté au monde avec près de 10 millions de visiteurs par an, dispose d'une offre démultipliée en ligne, avec vidéos et podcasts sur son site www.louvre.fr et via les réseaux sociaux avec les #LouvreChezVous et #MuseumFromHome.

Les enfants peuvent suivre les épisodes du dessin animé "1 mn au musée" qui décrypte ses œuvres phares. Le site du Louvre, qui a comptabilisé 22 millions de visites en 2019, annonce "d'autres découvertes à venir la semaine prochaine".

Le confinement "est l'occasion de découvrir Versailles autrement", annonce de son côté le château le plus fréquenté de France -avec également 10 millions de visiteurs par an- qui propose quizz, lectures, musique, vidéos, parcours audios.

Le produit le plus abouti est "VersaillesVR", qui permet de visiter de son canapé l'ensemble du château, avec des angles de vue qu'on ne pourrait jamais avoir quand on circule dans les salles: on se retrouve sur la scène de l'Opéra royal ou dans le lit du Roi Soleil.

Cinq épisodes d'une série vidéo "Etonnant Versailles" font découvrir des aspects insolites de Versailles autrefois: comment on y fêtait Noël, comment on s'y chauffait...

Le musée du Quai Branly-Jacques Chirac met aussi en valeur ses collections d'arts premiers avec des dizaines de milliers de ressources en ligne, tandis que le Musée d'Orsay est l'un des pionniers dans les contenus en ligne pour les jeunes publics.

Les petites institutions ne sont pas en reste. A Paris, l'Institut Giacometti met en place de nouvelles activités en ligne sur ses expositions mais aussi des ateliers interactifs, cours, conférences, cinéma....

Tous ces musées mobilisent la richesse de leur offre numérique gratuite dans le cadre du programme lancé par le ministère de la Culture: #CultureChezNous.

jlv/ial//cbn