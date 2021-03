Confinement le week-end : la CPME s'inquiète pour les petites entreprises

Il faut que le gouvernement mette "tout de suite en place des mesures" pour "sauver individuellement les chefs d'entreprise", a-t-il plaidé.

François Asselin à Paris, le 26 octobre 2020. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Les petites entreprises sont particulièrement menacées par l'éventualité de confinements les week-end, s'est inquiété mardi 2 mars le président de la CPME François Asselin. Il a appelé le gouvernement à mettre en place des mesures pour "sauver" les chefs d'entreprise.

"C'est très compliqué et ça l'est déjà aujourd'hui. Si vous resserrez encore les mesures de confinement pour certains, pour qui c'est compliqué aujourd'hui, ça va devenir impossible ", a-t-il déclaré sur RTL . "Plus on va resserrer les mesures sanitaires, plus vous verrez la sinistralité des entreprises monter en flèche", a-t-il ajouté.

"Vivre avec le virus"

L'exécutif pourrait annoncer jeudi de nouvelles mesures de restrictions, alors que 20 départements ont été placés en "surveillance renforcée" du fait d'une plus grande circulation du Covid-19. Ces territoires pourront faire l'objet de mesures de confinements locaux à partir du week-end du 6 mars si la situation continuait à se dégrader, après "concertations avec les élus", a prévenu le Premier ministre Jean Castex.

"Il faut apprendre à vivre avec le virus (...) parce que si on s'arrête de vivre, là, c'est sûr, on va tous y passer", a encore plaidé François Asselin, évoquant le nombre d'entreprises déjà menacées par la crise sanitaire et économique. Il a donc plaidé pour que le gouvernement mette "tout de suite en place des mesures" pour "sauver individuellement les chefs d'entreprise" , dont la situation personnelle peut gravement se dégrader en cas de faillite de leur société.

Dans un communiqué, la CPME Île-de-France, une des régions susceptibles d'être concernées par un confinement le week-end, demande à ce qu'un tel confinement soit "l'ultime recours sanitaire" et que "ses modalités soient strictement nécessaires, adaptées et proportionnées" afin qu'il "réduise le moins possible l'activité économique". Elle réclame aussi des "aides financières ciblées", et notamment l'abaissement de 50 à 30% du taux de pertes de chiffre d'affaires donnant droit au fonds de solidarité.