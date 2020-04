Confinement : le plafond des tickets restaurants bientôt relevé à 95 euros par semaine

Le gouvernement planche sur le déplafonnement des tickets restaurants, de 19 euros par jour à 95 euros par semaine, afin de permettre aux Français de faire des courses plus importantes et en une seule fois au supermarché.

(Photo d'illustration) ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Depuis le début du confinement, mis en place le 17 mars dernier, les salariés en télétravail continuent de percevoir leur tickets restaurants mais les utilisent logiquement beaucoup moins , les restaurants étant fermés. S'il est également possible de les utiliser pour faire ses courses au supermarché, ils sont limités à 19 euros par jour , ce qui oblige les salariés à sortir plus régulièrement.

Afin de permettre à certains de se déplacer moins souvent et de faire des courses plus conséquentes, les ministères du Travail et de l'Economie réfléchissent à relever le plafond de dépenses à 95 euros par semaine , répondant ainsi à la demande des syndicats, rapportent jeudi 23 avril RTL et BFMTV . Une information confirmée par la suite par le ministère du Travail à l 'AFP .

Un décret conjoint avec le ministère de l'Économie sera pris "d'ici la fin de la semaine prochaine" . "Concrètement cela veut dire qu'il sera possible de payer en une seule fois ses courses alimentaires avec ses tickets restaurant", précise le ministère, ajoutant que ce dispositif sera arrêté dès que les restaurants rouvriront.

Quand les restaurants rouvriront, "une mesure similaire sera prise pour le paiement dans les restaurants". Les titres périmés pourraient alimenter un Fonds de soutien pour la restauration, a ajouté le ministère sans plus de précision.

Quelque 4 millions de salariés d'entreprises utilisent des titres restaurant, un secteur qui représente plus de 6 milliards d'euros par an.