Confinement : Le marché de Rungis va lancer sa plateforme de livraison aux particuliers parisiens

Dès la semaine prochaine, le plus grand marché frais d'Europe qui travaille habituellement avec les professionnels du secteur alimentaire, va livrer aux particuliers des produits frais essentiels venant des producteurs d'Île-de-France.

Le marché de Rungis le 1er décembre 2017. ( AFP / MARTIN BUREAU )

Face à la fermeture des restaurants depuis le 14 mars au soir puis de celle des marchés de plein air pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus en France, le marché de Rungis a décide de prendre des mesures. Le plus grand marché d'Europe, qui travaille habituellement avec les restaurateurs et la grande distribution , va lancer dès la semaine prochaine une plateforme de livraison de fruits, légumes et autres produits frais pour les particuliers de Paris et sa petite couronne.

Une opération créée par marché d'intérêt national (MIN) de Rungis en partenariat avec la région Île-de-France, et largement encouragée par le confinement mis en place depuis le 17 mars, et certainement prolongé dans les prochains jours. "On s'est réorganisés en essayant de servir les Français. On a pris une initiative avec Valérie Pécresse, présidente de la région, pour fournir des produits de Rungis : c'est 'Rungis livré chez nous' (...) C'est un site dans lequel vous allez trouver les produits frais essentiels venant des producteurs d'Île-de-France , qui seront livrés par une société basée à Rungis. Vous les retrouverez chez vous via des transporteurs comme Chronopost notamment", a détaillé vendredi 27 mars sur RTL le président du marché de Rungis Stéphane Layani.

"D'un côté, ça permet d'aider les producteurs touchés de plein fouet par l'épidémie et qui n'ont plus à qui vendre, comme les maraîchers. De l'autre, on répond à la demande des Franciliens en produits frais. C'est du gagnant-gagnant. Le tout, en utilisant la force logistique du marché de Rungis, qui tourne lui aussi au ralenti", s'est de son côté félicité auprès du Parisien Alexandra Dublanche, vice-présidente (ex-Les Républicains) de la Région, chargée notamment du développement économique et de l'agriculture.