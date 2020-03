Confinement et violences conjugales : l'inquiétude

C'est une conséquence collatérale du confinement : l'augmentation probable des violences conjugales. Alors qu'il était interrogé par Europe 1, le coprésident de l'association de parents d'élèves FCPE Rodrigo Arenas a confié, dimanche, avoir « énormément de remontées de violences conjugales et les enfants, qui sont au bout de la chaîne, s'en prennent plein la figure ». « Ça craque parce que l'on ne peut pas sortir, faire des activités. Le quotidien est profondément bouleversé », admet-il. Rodrigo Arenas explique : « Il y a deux choses qui rendent dingues les gens : la chaleur et la promiscuité. On n'a pas la chaleur, mais on a la promiscuité. »Selon Laure Penalvez, policière qui travaille sur la plateforme de signalements en ligne des violences sexuelles et sexistes, « depuis le début de la semaine, on a eu une petite augmentation, mais rien de vraiment significatif. Rien de plus que lorsqu'une publicité est diffusée dans les médias. On ne peut encore rien en déduire, mais, après une semaine de confinement, les choses peuvent évoluer », a-t-elle indiqué.Lire aussi Féminicides : « Notre système ne fonctionne pas », juge BelloubetVendredi 20 mars, plusieurs associations se sont alarmées de la situation. « Être confiné, c'est déjà compliqué pour des gens qui s'entendent bien. Alors, pour les victimes de violences conjugales, elles vont vivre un véritable calvaire », se lamente la présidente de l'UNFF (Union...