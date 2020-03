Confinement : des mesures pour les femmes victimes de violences conjugales

Repenser les systèmes d'alerte face au confinement. Invitée sur Europe 1 dimanche, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes a fait état d'« indicateurs », laissant « penser qu'il y aurait une recrudescence des violences conjugales » depuis le début du confinement. À l'antenne, elle a confirmé les chiffres avancés quelques jours plus tôt par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner : « en zone gendarmerie », les violences ont augmenté de « 32 % en une semaine » et dans la zone de la préfecture de police de Paris, elles ont été en hausse de « 36 % en une semaine », avait indiqué le ministre, jeudi, sur France 2.

Marlène Schiappa a néanmoins reconnu dimanche que le numéro d'appel 3919* dédié aux victimes recevait nettement moins d'appels depuis le début de la période de confinement. « Cela signifie qu'il est difficile de téléphoner quand vous êtes enfermés avec l'agresseur », a-t-elle constaté. Alors, pour venir en aide aux femmes coincées dans le huis clos familial et susceptibles d'être victimes de violences conjugales, plusieurs initiatives ont d'ores et déjà été mises en place.

Un dispositif d'alerte dans les pharmacies

Pour permettre aux femmes victimes d'appeler à l'aide, Christophe Castaner a expliqué jeudi qu'il avait été décidé - de concert avec l'Ordre national des pharmaciens - de mettre en place un dispositif au sein

