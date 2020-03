Confinement : des astronautes de l'ESA partageront leur expérience

Depuis le 17 mars dernier, la France, comme de nombreux autres pays du monde, vit à l'heure du confinement. Une situation qui pourrait être amenée jusqu'à durer six semaines si le gouvernement suit les recommandations du conseil scientifique. Mais comment gérer le quotidien pendant ces moments difficiles ? L'Agence spatiale européenne (ESA) offre une opportunité aux internautes d'échanger avec des astronautes pour connaître leurs secrets, souligne Numerama.

Les Français Jean-François Clervoy et Thomas Pesquet, l'Italienne Samantha Cristoforetti, le Belge Frank de Winne ou encore les Allemands Alexander Gerst, Matthias Maurer et Thomas Reiter. Autant d'astronautes européens qui ont déjà réalisé une ou plusieurs missions dans l'espace, à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS) et ont donc l'habitude de passer du temps dans des espaces réduits pendant de longues durées. Ce jeudi 26 mars 2020, les astronautes répondront aux questions des internautes sur la gestion du confinement, comment ils se sont habitués à ces conditions de vie et les leçons qu'ils ont pu tirer de ces expériences.

Un direct sur la web TV de l'ESA

L'objectif annoncé sur le site de l'ESA est d'offrir de "l'inspiration pendant le confinement". Cette initiative, baptisée #SpaceConnectUS est organisée en partenariat avec Asteroid Day, une campagne qui vise à sensibiliser

