Confinement : avions-nous vraiment besoin que le foot pro continue ?

Il y aura donc toujours du foot à la télé. La bonne nouvelle des déclarations présidentielles puis de Jean Castex. Dans des stades vides, avec des matchs reportés pour cause de tests positifs et en priant pour que Mediapro ne quitte pas le pays en douce. Pendant ce temps, des millions d'amateurs rangent les crampons et rongent leur frein. Reste une question qui fâche mais que beaucoup se posent : est-ce vraiment indispensable que la Ligue 1 continue ?

Le confinement est de retour. Mais le foot n'est pas parti cette fois. Enfin pas le foot pro. Car dans le même temps, la FFF a suspendu ses compétitions " des étages inférieurs " et la vénérable Coupe de France vacille sur ses bases, sans parler des autres fédérations comme la FSGT ou l'Ufolep. Malgré les appels à l'aide, notamment économique - de toutes les fédérations, dont la FFF -, dans une lettre adressée juste avant que (presque) tout ferme à Emmanuel Macron, le bas peuple du ballon rond est prié de se tenir sage. Seulement cette fois, la pilule passe mal, ou pas du tout. Le contexte a changé, et le traitement de faveur dont bénéficient les actionnaires de la LFP ressemble trop à une faute de goût.Inutile d'avoir inventé l'eau tiède pour deviner ce qui a valu à nos clubs pros de passer cette fois entre les gouttes. Ce confinement est clairement marqué par la volonté de maintenir au maximum l'activité économique, et en tout cas le business. Que le sport - et le foot reste dans les districts d'abord un sport -, contribue à la vie sociale, à la résilience populaire face aux épreuves du moment, ou un antidote à cette déprime collective qu'on appelait autrefois l'aliénation, cela ne rentre pas dans les calculs du nouveau monde d'En Marche. Les millions en jeux, les grosses ou petites berlines de nos championnats tamponnés d'une marque, en revanche, voila ce qui se regarde d'un œil attendri sur un fichier Excel du coté de Bercy.Cette fois-ci, l'État a entendu la plainte des budgets déficitaires, et s'apprête, après avoir déjà effectué des efforts conséquents, à mettre la main au porte-monnaie pour soulager les douleurs pécuniaires d'Aulas et consorts. Surtout dans une situation singulière où la LFP