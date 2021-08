Confiance dans les vaccins, rôle des liens familiaux, traumatisme de la polio... L'Espagne vaccine à toute allure et sans heurt

Environ 61% de la population est complètement vaccinée dans le pays et plus de 70% des Espagnols ont déjà reçu au moins une première dose de vaccin.

Un centre de vaccination à Saint-Sébastien en Espagne. ( AFP / ANDER GILLENEA )

Tous vaccinés ! Parmi les principaux pays de l'Union européenne, l'Espagne fait figure de leader de la vaccination contre le Covid-19. Le pays a déjà complètement vacciné environ 61% de sa population, contre près de 58% en Italie, 56% en France et 55% en Allemagne, d'après des chiffres établis par l' AFP à partir de sources officielles. Hors UE, elle fait également mieux que le Royaume-uni (58,5%) et les Etats-unis (un peu plus de 50%). En outre, plus de 70% des Espagnols ont déjà reçu au moins une première injection.

Ces chiffres rendent superflus les débats sur la vaccination obligatoire ou l'instauration d'un pass sanitaire, qui ont provoqué des manifestations dans certains pays européens, notamment en France. Comment expliquer un tel succès de la campagne de vaccination espagnole ?

Confiance dans le système de santé

A Madrid, le complexe sportif Wizink a été transformé en centre de vaccination ouvert 24h/24h. Un matin d'août, le soleil de plomb habituel à cette époque de l'année ne dissuade pas une longue file de personnes d'apparence jeunes qui attendent patiemment pour recevoir leur seconde dose. "J'ai confiance à 100%, à 200%" dans le système de santé, lance Inés Gómez Calvo, graphiste de 28 ans.

L'un des "éléments clé" du succès de la compagne de vaccination espagnole a été "la confiance dans le système de santé", a expliqué à l' AFP Josep Lobera, professeur de sociologie à l'Université autonome de Madrid. Membre du comité national pour la stratégie de vaccination, il a été chargé par les autorités d'étudier comment les Espagnols allaient accepter le vaccin.

Josep Lobera et ses collègues ont constaté qu'ils étaient "avantagés par rapport à d'autres pays, car la confiance dans les vaccins en général, et dans les vaccins infantiles en particulier, était traditionnellement plus élevée que dans les autres pays européens". Selon une étude menée dans 15 pays par l'Imperial College London et publiée en juin, 79% des Espagnols avaient confiance dans les vaccins contre le coronavirus, contre seulement 62% des Américains, 56% des Français ou 47% des Japonais.

Nul besoin donc de recourir à l'obligation de la vaccination. "Nous n'avons pas eu à adopter cette mesure, car pratiquement tous les enseignants, et pratiquement tous les citoyens, se font vacciner volontairement", a commenté lundi 9 août la ministre de l'Education, Pilar Alegría, à la radio Cadena Ser. Le professeur Lobera explique cette attitude par le fait que les Espagnols associent le système de santé publique à la modernité, dans un pays qui avait soif de celle-ci à la mort du dictateur Francisco Franco en 1975.

Le rôle de la solidarité familiale

Les liens familiaux jouent aussi un rôle primordial dans un pays où plus de la moitié (55%) des 25-29 ans vivaient encore chez leurs parents en 2020, d'après l'Institut national de la statistique. Devant le complexe sportif Wizink de Madrid, Alejandro Costales, un avocat de 30 ans, attend pour se faire vacciner. Pour lui, le vaccin signifie "prendre soin" de sa famille, "avoir la garantie d'aller chez soi, de revenir et de ne pas les infecter".

Le professeur Lobera estime que cette solidarité familiale est à la fois une question culturelle et économique, car "les jeunes ont beaucoup plus de difficultés à devenir indépendants, il y a une plus grande précarité de l'emploi, et cela signifie que la famille a joué le rôle de bouée de sauvetage" dans les crises.

Le traumatisme de la polio

Les Espagnols les plus âgés gardent aussi en mémoire les ravages causés à des milliers d'enfants nés entre 1955 et 1965 par le retard de la vaccination contre la polio. Alors que dans de nombreux pays la vaccination avait commencé au milieu des années 1950, il a fallu attendre près de dix ans de plus en Espagne. Une négligence dissimulée par la censure de l'époque, qui a récemment conduit le gouvernement à reconnaître les personnes qui en ont souffert comme des victimes du régime de Franco.

"Ce fut une situation absolument désastreuse", se souvient Javier García, président de l'association Cota Cero et lui-même victime de la polio. Aujourd'hui âgé de 60 ans et en fauteuil roulant, Javier García n'a pu se tenir debout avant l'âge de quatre ans et a subi 17 opérations des jambes dans son enfance. Alors, quand on l'interroge sur le vaccin contre le coronavirus, il est catégorique: "Il est important que tout le monde le reçoive, et le plus tôt sera le mieux".