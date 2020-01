Conférence sur le financement des retraites : encore très loin du compromis

La balle est dans leur camp. Poussé par les protestations de la rue, Édouard Philippe a finalement lâché du lest le 11 janvier dernier en acceptant l'idée de Laurent Berger, patron de la CFDT, d'organiser une « conférence de financement » distincte de la réforme du système de retraite. Conférence qu'il a donc installée ce jeudi, au Conseil économique social et environnemental, à Paris (16e), en présence notamment d'Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. L'ensemble des partenaires sociaux pouvant être amenés à gérer la future Caisse d'assurance vieillesse universelle ont pris place autour de la nouvelle table de négociation : CPME, U2P, Medef, Unsa, FO, CGT, CFE-CGC, CFDT, CFTC et FNSEA, entourés des services de l'Etat.En ouverture, Édouard Philippe a rappelé les règles du jeu aux partenaires sociaux : ils ont trois mois pour trouver ensemble une alternative à l'âge pivot à 64 ans, mesure contestée censée garantir un retour à l'équilibre des comptes des caisses de retraite de base pour la période 2022-2027. La feuille de route est cependant très contrainte : Édouard Philippe attend « un compromis » qui dégage 12 milliards d'euros par an sans réduire les prestations et sans augmenter les cotisations sociales. Copie à rendre fin avril ! LIRE AUSSI > Le Conseil d'Etat tacle la réformeMercredi, la méthode et le calendrier ont été présentés aux partenaires. Les réunions de travail devraient débuter dans la semaine du 7 février, avec l'installation de deux groupes de discussion, l'un sur les mesures de financement, l'autre sur la gestion du futur système. Dans la semaine du 10 février, Édouard Philippe entend recevoir tous les partenaires pour conclure les négociations en cours sur les mesures sociales : pénibilité, minimum contributif, emploi des seniors, transition vers le futur système...Faute de compromis, le gouvernement s'est déjà donné le droit d'agir par ...