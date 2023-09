Conférence sociale: La CFDT écrit à Macron pour poser ses exigences

La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon a écrit mardi à Emmanuel Macron pour poser les exigences de son syndicat concernant la conférence sociale sur les bas salaires prévue en octobre.

"Nous saluons cette initiative. Depuis longtemps, la CFDT alerte (...) sur le pouvoir d'achat et le versement de salaires qui permettent de vivre en France dignement de son travail", souligne la dirigeante syndicale.

L'État doit pouvoir, "en l'absence de conformité des branches à la loi - qu'il s'agisse des salaires minima ou de la révision des systèmes de classification" - procéder "à la suspension des exonérations de cotisations sociales", estime Mme Léon.

Les "moyens d'atteindre enfin une égalité salariale entre les femmes et les hommes" doivent être à l'ordre du jour de la conférence, tout comme la création d'une commission des bas salaires "en remplacement du groupe des experts sur le Smic, pour traiter durablement ces questions", ajoute-t-elle.

Enfin, en tant qu'employeur, l'État doit lancer un "chantier structurel sur les rémunérations et les carrières dans les trois versants" de la fonction publique afin de rendre le système "plus lisible et offrir des perspectives aux agents et aux contractuels".

L'organisation d'une "conférence sociale" portant "sur les carrières et les branches situées sous le salaire minimum" a été validée par Emmanuel Macron fin août lors de sa rencontre de douze heures avec les principaux chefs de partis politiques.

Cette conférence "se tiendra en octobre 2023 entre les partenaires sociaux" et sera ouverte par la Première ministre et le ministre du Travail", a précisé par la suite le chef de l'État dans un courrier aux chefs de partis, consulté par l'AFP le 7 septembre.

Il y sera "question des branches où la rémunération est inférieure au salaire minimum" et de "l'évolution des salaires et des revenus", a ajouté le chef de l'État.

Pour Marylise Léon, "il y a une ouverture au dialogue".

"C'est une bonne idée parce qu'on a besoin de parler salaires, rémunération, pouvoir d'achat de façon globale", a-t-elle souligné mardi sur France 5. "Il y a des branches qui négocient des branches qui ne négocient pas (...) donc la conférence sociale, oui, pour pouvoir imposer un certain nombre de choses sur la table."