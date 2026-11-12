Condamné pour violences conjugales, un arbitre de Ligue 1 se désiste en appel

Condamné pour violences conjugales, un arbitre de Ligue 1 se désiste en appel

Carton rouge. Abdelatif Kherradji s’est désisté de son appel pénal. L’arbitre de Ligue 1, qui n’a pas officié depuis avril dernier dans l’élite, avait été condamné en août dernier à six mois de prison avec sursis pour violences conjugales . L’officiel a ainsi choisi d’accepter sa peine, comme l’annonce L’Équipe .

La commission supérieure d’appel de la FFF doit également statuer de son cas. Fin septembre, la commission de discipline de l’instance avait pourtant classé l’affaire sans suite. La troizef avait fait appel, mais comme celui-ci n’étant pas suspensif, Kherradji a arbitré lors du match entre Istres et Saint-Priest, samedi dernier. Pour un bon 0-0.…

UL pour SOFOOT.com