Condamné pour agressions sexuelles, le propriétaire du SCO Angers se désiste de son appel

Saïd Chabane au stade Raymond-Kopa d'Angers, le 12 mars 2023 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Saïd Chabane, propriétaire du club de football d'Angers (L1), condamné en 2024 par le tribunal correctionnel pour agressions sexuelles, s'est désisté de son appel, a annoncé vendredi le parquet général de la cour d'appel d'Angers.

Le 22 mars 2024, le tribunal correctionnel d'Angers avait condamné Saïd Chabane à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, pour des faits d'agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, commis entre janvier 2014 et décembre 2019, au préjudice de six victimes.

Il avait été relaxé au bénéfice du doute dans un septième dossier.

"Saïd Chabane avait interjeté appel de cette décision et l'affaire devait être examinée par la cour d'appel les 28 et 29 avril" 2025, selon le communiqué de presse du parquet général.

Mais "Saïd Chabane s'étant désisté de son appel le 26 février 2025 et le ministère public s'étant ensuite désisté de son appel principal, le jugement du 22 mars 2024 est désormais définitif tant sur le plan pénal que sur le plan civil", a indiqué le parquet général.

Lors du procès, d'anciennes employées du SCO d'Angers et de l'entreprise de charcuterie de Saïd Chabane avaient raconté avoir subi des étreintes forcées et des attouchements aux fesses et à la poitrine.

Les deux avocats de Saïd Chabane ont confirmé vendredi après-midi le désistement dans un communiqué.

"Après mûre réflexion, Monsieur Chabane a choisi de préserver les siens, sa famille, ses proches, mais aussi les nombreux témoins qui avaient déposé en sa faveur, de l’épreuve d’un nouveau feuilleton judiciaire. Après des mois de combat, il a décidé de lui-même de tourner la page et de laisser derrière lui cet épisode douloureux dans un souci d’apaisement", ont indiqué Me Bernard Benaïem et Me Pascal Rouiller.

Propriétaire du club depuis 2011, Saïd Chabane a été l'un des principaux acteurs du spectaculaire redressement d'Angers sur le plan sportif avec notamment un retour en L1 en 2015 puis de nouveau en 2024, après un passage en L2 en 2023.