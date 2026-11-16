Condamné pour agressions sexuelles, Gérard Depardieu renonce à être rejugé

L'acteur Gérard Depardieu au palais de justice de Paris, le 27 mars 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Gérard Depardieu doit acter lundi devant la cour d'appel de Paris, par l'intermédiaire de ses avocats, son renoncement à être jugé une seconde fois pour les agressions sexuelles commises sur le tournage du film "Les Volets verts" en 2021, rendant en principe définitive sa peine de 18 mois de prison avec sursis.

Le procès, initialement prévu sur cinq jours, doit s'ouvrir en l'absence de l'acteur, selon Me Delphine Meillet, l'une de ses avocates qui n'a ni confirmé ni démenti son désistement, confirmé auprès de l'AFP par une source proche du dossier.

Son premier procès, en mars 2025, avait été marqué par la virulence des attaques de la défense contre les plaignantes, poussant le tribunal à prononcer une sanction rarissime pour "victimisation secondaire".

Le comédien, aujourd'hui âgé de 77 ans, avait été reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement Amélie, une décoratrice, et Sarah (prénom modifié), une assistante réalisatrice sur le film de Jean Becker sorti en 2022, et condamné à leur verser plus de 10.000 euros de dommages et intérêts.

Gérard Depardieu, après avoir changé d'avocat, s'était déjà désisté en avril de ses poursuites contre France Télévisions, dont il contestait le montage d'un numéro de "Complément d'enquête" diffusé fin 2023 et dans lequel il multipliait les propos dégradants envers les femmes et sexualisait une fillette lors d'un voyage en Corée du Nord.

Multiprimé du "Dernier métro" à "Cyrano de Bergerac", Gérard Depardieu a été pendant plusieurs décennies considéré comme un géant du cinéma français, connu dans le monde entier, avant d'être rattrapé par ses outrances verbales et des accusations de violences sexuelles.

L'acteur, qui a tourné dans plus de 200 films et séries télévisées, est la personnalité la plus célèbre rattrapée par le #MeToo français.

Ce nouveau désistement intervient dans un contexte judiciaire lourd pour l'ancien monstre sacré, qui a fait appel de son renvoi devant la cour criminelle pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould.

Le comédien, qui conteste ces accusations depuis sa mise en examen en 2020, sera fixé le 26 novembre.

Jeudi, l'acteur a également été mis en cause par Mediapart et Le Média pour des attouchements sexuels lors du tournage du film "Turf" (2013) sur une figurante que l'on voit, sur des images dévoilées par les deux médias, tenter en vain de le repousser pendant une prise.

"Gros parasol"

Lors de l'énoncé de sa condamnation en première instance à 18 mois de prison avec sursis, Gérard Depardieu avait vu sa défense sévèrement critiquée par le président du tribunal pour son acharnement envers les plaignantes.

L'avocat français Jérémie Assous au palais de justice de Paris, le 13 mai 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

L'acteur avait fini par écarter son avocat, Me Jérémie Assous, dont la ligne de défense avait été jugée dégradante par les parties civiles.

Outre sa condamnation, la juridiction a ordonné l'inscription de Gérard Depardieu au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles.

Les juges avaient souligné la constance et la crédibilité des récits des deux plaignantes, en contraste avec les déclarations de l'acteur, qui ont sensiblement varié entre sa garde à vue et l'audience.

À la barre, Amélie avait livré un récit précis des faits survenus en septembre 2021, lors du tournage dans un appartement du 16e arrondissement de Paris. Alors qu'elle discutait avec le comédien de sa recherche de parasols des années 1970 pour la suite du tournage dans le sud de la France, celui-ci l'aurait bloquée entre ses jambes, saisie fermement par les hanches et palpée avec force.

La décoratrice avait décrit son visage imposant, ses yeux rouges et excités, ainsi que ses propos crus : "Viens toucher mon gros parasol, je vais te le mettre dans la chatte !" De son côté, Sarah a relaté avoir été agressée une première fois alors qu’elle accompagnait l'acteur de sa loge au plateau, puis à deux autres reprises les jours suivants.

Gérard Depardieu avait, tout au long de l'audience, fermement nié les accusations. Il avait affirmé ignorer ce genre de pratiques et refusé d'être assimilé à un "frotteur dans le métro" qui s'amuserait à toucher les seins ou les fesses d'une femme.

La décision de sa condamnation avait été rendue le jour de l'ouverture de l'édition 2025 du Festival de Cannes, où l'acteur avait remporté le prix d'interprétation masculine en 1990 pour "Cyrano de Bergerac".