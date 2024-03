Condamné à de la prison aux Pays-Bas, Quincy Promes a été arrêté à Dubaï

Promes tenu(e).

Ce jeudi, Quincy Promes a été arrêté à l’aéroport de Dubaï alors qu’il cherchait à rentrer en Russie avec son club du Spartak Moscou. Le footballeur était sous mandat d’arrêt international après avoir été condamné à six ans de prison il y a deux semaines pour son implication dans un trafic de cocaïne, et à dix-huit mois de prison en juin dernier pour avoir poignardé son cousin. Le Spartak et les avocats du joueur s’abstiennent pour le moment de tout commentaire, et on ne peut pas encore affirmer avec certitude qu’il est toujours en détention au commissariat. L’attaquant s’était déjà rendu à Dubaï il y a un mois, mais il n’avait à l’époque pas encore été condamné pour trafic de drogue.…

FL pour SOFOOT.com