Concurrence déloyale: des agriculteurs contrôlent des camions frigorifiques dans la Sarthe

Un agriculteur inspecte le contenu d'un camion frigorifique, près de Sable-sur-Sarhe, le 20 janvier 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Des militants des Jeunes Agriculteurs et de la FDSEA de la Sarthe ont contrôlé des camions frigorifiques lundi matin aux barrières de péage, vérifiant la provenance et la destination des denrées pour dénoncer la concurrence d'autres pays européens qu'ils jugent déloyale, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"On avait déjà fait ces contrôles il y a un an", en pleine mobilisation contre la crise agricole: "on a fait remonter les informations" qui illustraient des distorsions de concurrence entre produits importés et français "et on se rend compte aujourd'hui que ça a très peu changé", déplore Damien Rousseau, secrétaire général des Jeunes Agriculteurs de la Sarthe.

Selon lui, une trentaine de chargements ont été contrôlés par une cinquantaine d'agriculteurs répartis sur différents péages des autoroutes A11 et A28, entre 04h00 et 07h00, avec des marchandises principalement destinées à des écoles ou à la "restauration hors domicile".

"On a trouvé des escalopes de veau néerlandaises pour un fast-food en Bretagne, de la viande de porc d'origine Espagne à destination d'une plateforme d'Auchan et de la viande de boeuf d'Espagne également pour des écoles de la Sarthe", détaille M. Rousseau.

"Ce n'est pas illégal, mais on produit de la viande en France. Je pense qu'il y a ce qu'il faut en producteurs de porc et de volailles en Sarthe pour fournir nos écoles", dit le syndicaliste agricole.

"Si on veut que des agriculteurs s'installent en France, autant soutenir les filières françaises plutôt que d'acheter des viandes à l'étranger qui ne sont pas forcément produites dans les mêmes conditions que chez nous", poursuit Damien Rousseau.

"Aujourd'hui, on a énormément d'exploitations qui ont les trésoreries dans le rouge et on a besoin d'un sursaut rapide, notamment de l'Etat, sur toutes les mesures d'aides qui devaient être mises en place", a insisté Maxime Guimbreteau, le président des JA de la Sarthe, au péage du Mans-Nord.

"Et puis derrière, il faut aussi que nos acheteurs prennent conscience qu'il faut être avec nous et qu'ils arrêtent de nous faire des beaux discours quand on les rencontre et que, par derrière, on découvre des choses lamentables dans les camions", lance-t-il.

Lors des contrôles de camion, "on a récupéré quelques adresses, on va aller les voir et leur demander pourquoi ils achètent là-bas et pas en circuit local", souligne Damien Rousseau.