Concours de la haute fonction publique : des voies réservées aux étudiants d'origine modeste dès 2021, annonce Amélie de Montchalin

Renouvellement en vue dans la haute fonction publique ? Dès 2021, des voies d'accès spécifiques seront ouvertes pour les étudiants d'origine modeste dans les concours administratifs (ENA, directeurs d'hôpital, administrateurs territoriaux, commissaires,...) afin d'accentuer la diversité sociale au sein de la haute fonction publique, a annoncé mercredi 6 octobre la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, dans un entretien au Monde .

"Quand vous êtes pauvre, il faut six générations pour atteindre la classe moyenne. C'est un énorme signal d'alarme. Nous devons lutter contre cela, c'est une urgence. (...) La haute fonction publique a perdu en diversité sociale et territoriale. Dans la promo 2019-2020 de l'ENA, 76% des élèves ont un père exerçant une profession dite 'supérieure' ; 1% d'entre eux ont un père ouvrier - c'était 4% en 2006. Comment voulez-vous que la haute fonction publique inspire confiance si elle ne ressemble pas à ce qu'est la France ? ", a souligné la ministre qui "remettre en route l'ascenseur social". "Pendant des décennies, la fonction publique en a été le moteur. Elle doit le redevenir", poursuit-elle.

Comment y arriver ? En créant " dans les concours d'entrée aux écoles de service public, des voies d'accès pour les candidats issus des milieux modestes. Avec, à chaque fois, des places réservées ", explique la ministre. "Ce ne seront certainement pas des concours au rabais. Ils seront sélectifs", précise Amélie de Montchalin qui souhaite "que cela concerne tous les concours de la haute fonction publique : ENA, directeurs d'hôpital, administrateurs territoriaux, commissaires, magistrats, attachés d'administration... Et ce, dès 2021, au moins à titre expérimental".

La ministre souhaite " aller chercher les jeunes qui pensent que ces concours ne sont pas faits pour eux et aller les chercher là où ils sont, c'est-à-dire, très souvent, à l'université" en s'appuyant "sur ce qui existe : beaucoup d'écoles de la fonction publique ont créé leur propre classe préparatoire". Nénamoins "ce dispositif est trop morcelé et invisible. Nous devons donc le rendre plus attractif, en harmonisant les prépas, en leur donnant un label, en les associant aux universités ou aux Instituts d'études politique, en faisant en sorte que cela débouche sur un diplôme", explique la ministre.

"Aujourd'hui, 700 personnes fréquentent ces prépas. Je souhaite que l'on monte à 2.000, au moins. Ce sont eux qui pourront passer les concours dédiés. Quand on est boursier, qu'on a passé son bac dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, dans une zone de revitalisation rurale, on a vocation à candidater. Il y a aussi des élèves qui n'entrent pas dans ces critères mais dont le mérite, le parcours de vie justifient qu'ils puissent passer ces concours", ajoute-t-elle.

Une réforme de l'ENA "ni cosmétique ni symbolique"

Dans cet entretien, Amélie de Montchalin indique par ailleurs que la réforme de l'ENA "ne sera ni cosmétique ni symbolique" même si l'école ne sera finalement pas remplacée par une "école du management public", comme l'envisageait le gouvernement après le rapport Thiriez. "Je suis favorable à l'idée de créer un tronc commun entre les administrateurs de l'Etat et les administrateurs territoriaux, les magistrats, les directeurs d'hôpital, les commissaires, etc. (...) Ceci dit, on peut sans doute le faire de manière plus souple, via le numérique", explique-t-elle.

"Nous voulons également renforcer la formation continue . Il faut sortir de l'idée que tout est joué à 24 ans. Nous devons aller chercher des cadres de talent dans toutes les fonctions publiques, mais aussi dans le privé, à un âge plus avancé de leur carrière. Si on les met en position d'encadrement, ils peuvent apporter beaucoup de choses au pays. Mais il faut les former pour cela.", ajoute-t-elle.

" Plus aucun fonctionnaire ne peut faire toute sa carrière à Paris, en administration centrale, à créer de la norme ", a encore souligné Amélie de Montchalin. " Il faut aussi se confronter au terrain . De même, nous réfléchissons à une période de mobilité obligatoire de quelques années avant de progresser dans les grands corps", indique-t-elle. "Les voies royales offrent un parcours linéaire : vous sortez dans un grand corps, c'est automatique. Et votre carrière est toute tracée. C'est une rente à vie. Je veux mettre fin à cela", a déclaré la ministre.